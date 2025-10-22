Variada agenda en el Museo Mar: cine, talleres, documentales y recorridos

El Museo MAR ofrecerá desde este jueves una variada agenda de actividades gratuitas que incluyen proyecciones de cine con documentales y ficciones, talleres participativos y recorridos.

Comenzará el jueves 23 a las 18h con el Homenaje a Andrei Tarkovsky. Se trata de una velada en conmemoración del realizador ruso, con la participación del profesor Ricardo Aiello presidente del Grupo Tarkovskianos con la reseña de su obra teatral , «Una visita frustrada, reflexiones del genio Tarkovsky». Luego se proyectará «Una plegaria cinematográfica» (2019) sobre el cineasta. Finalmente habrá la lectura de fragmentos de poemas. Cuenta con el apoyo del Consulado de Rusia en Mar del Plata.

El viernes 24 a las 18h llegará el estreno de “Amas de cámara” dirigida por Tomás Lipgot. Este documental cuenta sobre 3 mujeres que convierten la cámara en una herramienta de expresión y juego: desde las grabaciones en VHS de los 80 hasta el auge de TikTok, la pieza explora cómo sus videos trascienden lo cotidiano, reinventando mundos y compartiendo creatividad. Mujeres que portan cámaras: esas cámaras son vehículos, son puertas abiertas a otros mundos. O a mundos que son partes del mismo, pero son capaces de ofrecer otros ángulos y posibilidades de visión y reflexión.

Luego el sábado 25 a las 15h en el hall y en sala se presentará, en el marco del programa Prácticas situadas, el taller de expresión corporal a cargo del Colectivo de Artes Escénicas Banal. Con inscripción previa

El domingo 26 a las 18h por su parte finalizará el ciclo de cine internacional dedicado a la temática de Vampiros con la proyección de “Nosferatu” (2024). Escrita y dirigida por Robert Eggers, está protagonizada por Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe y Bill Skarsgård. Cuenta la historia de obsesión entre una joven, Ellen Hutter y su esposo, Thomas Hutter y el vampiro que la acecha, el Conde Orlok. Es la nueva versión – reimaginación – del largometraje expresionista clásico mudo Nosferatu de 1922.El rodaje tuvo lugar principalmente en los Barrandov Studios de Praga, entre los meses de febrero y mayo de 2023, con localizaciones que incluyen el Castillo de Hunyad en Transilvania, Rumanía, el Castillo de Pernštejn, Rožmitál pod Třemšínem y el complejo Invalidovna en República Checa y en la ciudad alemana de Lübeck.

