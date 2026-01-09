Variadas propuestas culturales para disfrutar este fin de semana

La oferta incluye espectáculos de danza, ciclos musicales y recorridos históricos en escenarios coordinados por el Municipio. Toda la programación se puede consultar en www.mardelplata.gob.ar/cultura

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de actividades para este fin de semana en los distintos espacios gestionados por el Municipio. En el sitio web www.mardelplata.gob.ar/cultura se pueden consultar todas las propuestas del área.

Teatro Municipal Colón

Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una cartelera diversa que combina distintas ramas del arte durante este fin de semana:

Viernes 9 de enero: a las 21, se presentará “Gwen”, un espectáculo musical que narra a través de la danza jazz la vida de Gwen Verdon, la mujer de Bob Fosse, protagonista y musa inspiradora en muchos de sus musicales. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Y a las 23.30, será el momento de “Oro Negro”, un ciclo de música negra contemporánea. Música tradicional africana “Swahili”, Spirituals, Gospel, Jazz Soul, música de Brasil y cantautores afroamericanos. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Sábado 10 de enero: a las 21 será el turno de “Noche Flamenca”, espectáculo de danza en el cual la tradición de Andalucía y su baile serán los protagonistas de la noche. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Y a las 23.30 subirá al escenario “El Juego del Bufón”, un espectáculo que promete sorprender con un despliegue artístico impresionante, incluyendo llamativos vestuarios, maquillajes elaborados, y una puesta en escena que reflexiona sobre la sociedad desde la perspectiva del bufón. Entrada general: $20.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $15.000.

Domingo 11 de enero: a las 21 se presentará “Tango Furia”, compañía dirigida por el coreógrafo y bailarín Emmanuel Marín y que vuelve con una propuesta totalmente renovada, llevando la danza del tango a su máxima expresión, presentando un show de nivel internacional. Entrada general: $15.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $11.200.

Y a las 23.30 llegará “Lúdica”, una obra escénica que fusiona danza, teatro físico, música original en vivo, iluminación programada y proyecciones para construir una experiencia inmersiva y contemporánea. Entrada general: $12.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $9000.

Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria

Ubicado en Matheu 1851, está abierto de lunes a domingos de 16 a 19. El valor de la entrada general es de $3700, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $2700. Cabe destacar que el pago de las entradas se realiza únicamente en efectivo.

La grilla de actividades para el fin de semana destaca distintos espectáculos como:

Viernes 9 de enero: el ciclo Ecos presenta el homenaje a The Beatles por Helter Skelter a las 21. Entrada: $20.000 y $15.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Sábado 10 de enero: la Orquesta Cumbia Grande, con 22 músicos en escena, a las 21. Entrada: $20.000 y $15.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Domingo 11 de enero: el concierto de guitarra de Sebastián del Hoyo, a las 17. Entrada: $12.000 y $9000 para residentes, jubilados y estudiantes; y, a las 20.30, Boy Olmi presentará su unipersonal en el ciclo «Traiga su manta y escuche». Entrada: $30.000 y $25.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Museo Casa sobre el Arroyo

También conocido como Casa del Puente, en su sede de Quintana 3998, esquina Funes, programó para este sábado de 17 a 21 una visita guiada gratuita (requiere inscripción previa, a través del sitio web oficial www.turismomardelplata.gob.ar). El sistema habilitará los cupos para toda la semana siguiente cada viernes a partir de las 12.

Casa Mariano Mores

Ubicada en Alem 2469, esquina Gascón. Este sábado a las 20 se presentan Soraya Ruth y el cantor Roberto Guiet, acompañados por Eduardo Luc en piano y Brian Caballero en bandoneón, con un concierto de verano a puro tango.

Centro Cultural Osvaldo Soriano

Ubicado en 25 de Mayo 3108, este viernes 9 se presenta la obra “Trasplante de hipocampo”, de Patricia Suárez. La pieza aborda a través de la comedia crítica la historia de Yolanda y su hermana Mayra, quien padece Alzheimer. La entrada tiene un valor de $15.000, con descuentos para jubilados y anticipadas a $12.000.

Y el sábado 10 a las 21 se presenta “¿Cómo está mamá?”, de Marcelo Daniel Bochor: una obra que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares. La entrada general es de $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas.

Villa Mitre

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Lamadrid 3870, abre sus puertas al público de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 16 a 20. La entrada general tiene un valor de $3.700, mientras que para residentes, estudiantes y jubilados el costo es de $2.700.

Se pueden recorrer las muestras permanentes, como “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), y las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en nuestra ciudad como sub sede del Mundial 78.

En cuanto a las actividades programadas para este verano, el cronograma incluye “Batata en Villa Mitre”: una experiencia lúdica sin pantallas para niños y niñas que incluye juegos abiertos, arte, recitales, teatro, tirolesa, foodtrucks y mucho más. Tendrá lugar durante enero y febrero, de martes a domingos entre las 16 y las 00.

Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino

Ubicado en avenida Colón 1189, este sábado (como todos los sábados de enero y febrero) realizará visitas guiadas destinadas a público general y a infancias. La propuesta es sin inscripción previa y no tiene costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general al museo, que es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados.

El domingo a las 18 se realiza una visita guiada al Área de Servicio con un recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público general, como el office de mozos, ático, casa de caseros, escalera auxiliar y dependencias de servicio. El acceso y recorrido es por escalera y se sugiere concurrir con calzado cómodo. Duración aproximada: 1 hora.

Museo Municipal José Hernández

Ubicado en Ruta 226 km 14,5- es otro de los espacios para disfrutar en Mar del Plata. Está abierto de lunes a domingo de 10 a 16 (último ingreso 15.30), y los miércoles permanece cerrado.

Ofrece una interesantísima muestra permanente sobre la Historia Rural Regional y de la Estancia Laguna de Los Padres. Además, se puede visitar la muestra exterior “Si éstas paredes hablaran”, que propone un recorrido cronológico por los acontecimientos más relevantes de nuestra región a través de gigantografías.

Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”

Ubicado en Libertad 3099, Plaza España, está abierto de lunes a viernes de 9 a 15, y los sábados y domingos de 16 a 21. La entrada general tiene un valor de $3900 y para residentes de Mar del Plata, estudiantes y jubilados, $2900. Los menores de 4 años no abonan entrada y los miércoles es gratuito (ese día el Acuario permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento).

Como resultado del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva, se presentarán las 15 obras seleccionadas entre más de 200 participantes marplatenses. Esta muestra refleja el objetivo de fomentar la conciencia ambiental, la valoración de la biodiversidad local y la promoción de la sustentabilidad mediante el arte fotográfico.

Además, este sábado y domingo a las 17 se puede disfrutar de la propuesta ”El eco del Llallawavis: una experiencia inmersiva en la prehistoria” (función con audiodescripción).

Comentarios

comentarios