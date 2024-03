Vecinos del barrio Belgrano reclaman seguridad: “Te roban en la calle a cualquier hora y cada vez es peor”

Instituciones y vecinos que integran la Red Interbarrial de Belgrano realizan por estas horas un abrazo solidario a la escuela secundaria 51, que la semana pasada fue vandalizada: le prendieron fuego el hall del edificio, en Soler al 11.100.

Soledad, presidente de la Sociedad de Fomento, aseguró que la situación “es muy difícil” en el barrio, ya que “te roban en la calle a cualquier hora y cada vez es peor”.

“En los últimos meses se nota mucho que todo empeoró. Acá salís a trabajar o a estudiar y no sabes si volves sano y con tus cosas. Te roban en la calle sin ningún tipo de reparo. Y la policía pasa un poco de día, pero a fin de tarde esto es un desierto. No se puede andar. Somos un barrio de trabajadores y no podemos salir tranquilos a trabajar”, aseguró la mujer.

Según dijo, en estos días intentaron contactar con las autoridades municipales. Sin embargo, hasta el momento, no obtuvieron las respuestas que necesitan. “No estamos pidieron nada raro. Acá no hay presencia policial, faltan luminarias, faltan semáforos, no tenemos un corredor seguro para que los chicos vayan y vuelvan de la escuela. Estamos pidiendo poco y no obtenemos respuesta”, lamentó Soledad, que de todos modos espera que el Municipio comprenda el contexto y se acerque al barrio.

“Se incrementó mucho la inseguridad acá. Lo que pasó en la escuela, lo venimos sufriendo en todo el barrio. Ya no se puede circular tranquilos”, deslizó la mujer, que asegura que esta misma situación “la viven la mayoría de los barrios de la zona”.

La red Interbarrial del Belgrano la componen referentes de la sociedad de fomento, del centro de salud de la zona, de instituciones intermedias y espacios de organización comunitaria, entre otros.

