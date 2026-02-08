Vendedores ambulantes, decepcionados con la temporada: “Pasamos de vender 80 choclos por día a no más de 30”

En comparativa con el año pasado, Walter Rivero, dirigente del sindicato, dijo que «no se está vendiendo nada» porque la gente «no tiene plata». Aseguró que el receso es «peor que el de 2025»

A Walter Rivero, del sindicato de vendedores ambulantes, no le cabe ninguna duda: “Esta es una de las peores temporadas, porque vino poca gente, no hay plata y el clima no es gran cosa”.

Para el dirigente, que representa a unos 1200 trabajadores de venta callejera, la expectativa “era muy distinta a lo que está pasando”. “Muchos compañeros invirtieron dinero en productos que no están pudiendo ni empezar a vender. La gente apostó a la temporada, pensando que al menos iba a ser como la del año pasado y no. Es peor. No está siendo fácil: hay mucha oferta y no hay demanda”, sintetizó Rivero en diálogo con Mi8.

Para ejemplificar “la baja actividad” que registra el sector en el que sería su “mes más fuerte del año”, el dirigente reprodujo el cometario de un colega que le dijo que “el año pasado para esta altura del mes se vendían unos 80 choclos calientes por día y ahora, el día de suerte, se venden 30”.

“Son muchos factores, pero por empezar es obvio que vino poca gente y que la gente se está cuidando mucho con los gastos porque no hay plata en la calle. Pero además, también es cierto que el clima no ayudó y que la venta ambulante tiene más competencia porque es resonancia de la situación social. Hay mucha gente que si se queda sin trabajo o necesita aumentar ingreso, sale a vender a la calle”, reconoció el dirigente.

“Hay muchos obreros de la construcción, docentes, jubilados, que ves que se hacen una diferencia en verano con la venta ambulante. O sea, a los vendedores tradicionales, que salen siempre, se les suman los que sólo hacen temporada. Somos muchos y la situación está complicada. La venta ambulante es un fenómeno social, porque son cada vez más los que quedan fuera del sistema de trabajo”, subrayó Rivero, que de todas formas aseguró que “un vendedor ambulante nunca pierde la esperanza”.

Fuente: Mi8

