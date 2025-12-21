Ventas de Navidad 2025: consumo moderado, promociones y estrategias locales para sostener la actividad

Comercios de todo el país encaran esta fecha clave con cautela, apoyados en descuentos, cuotas y acciones conjuntas para atraer compradores

A días de la Navidad, el comercio minorista en todo el país transita una campaña marcada por expectativas moderadas, fuerte uso de promociones y un consumidor cuidadoso con el gasto. Tras un año complejo para distintos rubros, especialmente los vinculados al consumo masivo, las fiestas aparecen como una oportunidad para contener la caída de ventas, aunque sin proyecciones de un repunte significativo.

En ese contexto, los comercios apuestan a precios estables, descuentos, cuotas sin interés y acciones conjuntas con bancos y gobiernos locales para incentivar las compras. La competencia de productos importados, los canales informales y la comparación constante de precios condicionan el comportamiento de los consumidores, que tienden a concentrar las compras en los últimos días previos a las celebraciones.

Datos privados muestran que una amplia mayoría de los compradores prioriza beneficios y promociones al momento de elegir dónde gastar, lo que obliga a los comercios a ajustar márgenes y diseñar estrategias específicas para atraer público. A nivel sectorial, distintas cámaras advierten que en muchos casos se trabaja con valores por debajo de lo sostenible, una situación que se profundiza en fechas clave.

Con este telón de fondo, el desempeño comercial muestra realidades dispares según la provincia, con centros urbanos que registran mayor circulación, pero no siempre acompañada por un aumento proporcional en las ventas.

