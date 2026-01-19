Verano 2026: destinos de Argentina con alta ocupación pero menos gasto

Según un informe de CAME, la temporada de verano 2026 combina alta ocupación con estadías cortas, decisiones de viaje sobre la hora y un gasto más medido por persona.

El comienzo de la temporada de verano 2026 dejó números elevados de ocupación en distintos puntos del país, especialmente en destinos asociados a paisajes naturales y a agendas de eventos. Así lo refleja un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Entre los casos más destacados aparece Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, con un 95% de ocupación, seguida por Villa Carlos Paz, con el 90%, y un ingreso de turistas un 20% superior al registrado el año anterior. En la Patagonia, Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes reportaron ocupación plena, mientras que Ushuaia llegó al 88% y Bariloche al 80%.

También se registraron buenos niveles en Puerto Iguazú, con más del 82%, y en ciudades de Entre Ríos como Colón y Gualeguaychú, ambas por encima del 80%. En cambio, la provincia de Buenos Aires mostró resultados dispares, con Mar del Plata en 60% y Chascomús. en 62% de ocupación.

El informe señala que la dinámica de esta temporada está marcada por decisiones de viaje de último momento, muchas veces tomadas dentro de las 72 horas previas, y por estadías más cortas. Esta modalidad, definida como “viaje por picos”, reemplaza a la planificación anticipada y responde a eventos concretos como festivales o competencias deportivas.

Gasto medido y estadías cortas

El gasto diario por persona varía según el destino. En Ushuaia promedia los $370.000, influido por actividades premium, mientras que en Puerto Iguazú, ronda los $117.940. En la provincia de Buenos Aires, los datos oficiales muestran una caída del 21% del gasto frente a la primera quincena de 2025, con una baja del 40% en consumos vía billeteras virtuales.

La estadía promedio se ubica entre 3 y 4 noches, con permanencias más breves en destinos de paso y más extensas en plazas turísticas consolidadas.

Fuente: Diario Popular

