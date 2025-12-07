Verano 2026: Pequeño Pez en Mar del Plata

Durante los últimos meses sus canciones y juegos han alcanzado más de 750 millones de reproducciones en Youtube y Spotify.

Este año Pequeño Pez realizó una gran gira con la que ya llevó más de 30.000 espectadores por Argentina y varios países de Latinoamérica como Perú, México, entre otros. Además, el 22 de noviembre se presentó en el Teatro Opera con un show para darle cierre al año.

“La Fiesta” es un espectáculo musical, con títeres, teatro y danza. Una verdadera fiesta sonora, donde los instrumentos cobran vida y pasean entre distintos géneros musicales, desde el rock n’ roll hasta el reggae, la cumbia, la salsa o el swing, la chacarera y la murga.

En 2025, la banda también lanzó su séptimo disco. Tanto la música, como los videos y los libros de Pequeño Pez tienen contenido lúdico y educativo, que busca resaltar los derechos de los niños y niñas, y destaca el valor de la amistad, el amor, la empatía, el cuidado de la naturaleza, los animales y el planeta. Por todo esto han sido declarados de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.