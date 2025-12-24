Verano activo en Varese: deportes y actividades gratuitas en la Playa Deportiva

Canchas de fútbol, vóley, handball y tenis sobre la arena.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa las actividades a desarrollarse durante los próximos días en la Playa Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER). De 8 a 20 en Varese se pueden utilizar de manera gratuita las canchas de fútbol, vóley, handball y tenis que se encuentran sobre la arena y durante todo el verano se llevarán a cabo diferentes competiciones oficiales, clínicas, clases y eventos con acceso gratuito para marplatenses y turistas.

Con cupo lleno en enero comienza la Escuela de Surf, Funcional Kids y el Programa Guardavidas Junior, tres de las actividades más destacadas del verano coordinadas por Deporte Social, Deportes Barriales y el Instituto Arístides Hernández, respectivamente. El lunes 15 de enero abre la inscripción para febrero.

Además, durante enero y febrero se podrán disfrutar clases gratuitas de gimnasia para adultos, zumba, yoga y ajedrez, entre otras propuestas deportivas y recreativas.

Los días y horarios de las diferentes propuestas se pueden visualizar en las redes sociales del EMDER (@deportesmgp).

Fuente: Ahora Mar del Plata

