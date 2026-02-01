Verano y gatos: claves para cuidarlos cuando sus tutores se van de vacaciones

Mientras las familias disfrutan de las vacaciones, los gatos enfrentan desafíos únicos frente al calor. Prevenir los golpes de calor y asegurar su bienestar es una tarea esencial.

Con la llegada del verano, los gatos, a diferencia de los perros, suelen quedarse en casa mientras sus tutores se van de vacaciones. Las altas temperaturas representan un desafío para su bienestar y resulta clave el rol de quienes se quedan en casa acompañándolos.

Consejos para garantizar bienestar en los felinos en los meses de altas temperaturas Juan Atilio Di Paolo, asesor veterinario de Eukanuba, comparte una serie de recomendaciones esenciales para

garantizar el bienestar de los gatos durante los meses más calurosos del año :

● Revisar cobertizos, invernaderos y casas de jardín antes de cerrarlos. Los gatos pueden meterse en

lugares cálidos si buscan un rincón cómodo, pero podrían acalorarse demasiado o deshidratarse si

quedan atrapados.

● Nunca dejar a los animales en autos calientes, galerías cerradas, construcciones auxiliares o casas

rodantes, ni siquiera por poco tiempo ya que en estos espacios la temperatura puede subir rápidamente.

● Siempre que sea seguro, dejar ventanas y puertas entreabiertas para que circule el aire por la casa. Si

el gato vive exclusivamente en interiores, es pertinente considerar opciones como ventanas con sistemas de traba que permitan la ventilación sin que pueda salir.

● Usar protector solar apto para mascotas en las zonas expuestas de la piel de tu gato, como las puntas

de las orejas y la nariz. Esto es especialmente importante si tiene pelaje blanco o claro, ya que son más vulnerables a las quemaduras. Consultar con el veterinario si no se está seguro de qué producto usar.

● Asegurar que el gato siempre tenga acceso a sombra y agua fresca para ayudarlo a mantenerse

fresco.

● Agregar cubitos de hielo al bowl de agua o preparar cubitos helados saborizados como premio.

● Ofrecerle toallas húmedas para que se acueste o una bolsa de hielo envuelta en una toalla; ambas

opciones le darán un alivio bienvenido del calor.

● Cepillarlo con regularidad: el cepillado frecuente en épocas de calor ayuda a eliminar el pelo muerto o

en exceso, dejando un manto menos denso, mucho más adecuado para mantenerse fresco.

● La alimentación también requiere cuidados especiales. Es importante evitar horarios irregulares o el

almacenamiento incorrecto de la comida ya que pueden generar problemas de salud.

Los tutores y cuidadores de gatos deben prestar atención a los síntomas de alerta que incluyen: jadeo, babeo, letargo, desorientación, falta de coordinación, vómitos, diarrea, colapso y convulsiones.



Para prevenir el golpe de calor, se aconseja 2:

● Proporcionar refugio adecuado y zonas frescas con sombra.

● Aumentar el suministro de agua en distintos puntos de la casa o el jardín.

● Realizar un cepillado regular ayuda a mantener a tu gato fresco y reduce el riesgo de sobrecalentamiento al eliminar el exceso de pelo. Sin embargo, se recomienda no rapar a la mascota

felina -salvo que tenga nudos- ya que el pelaje lo protege del sol y ayuda a regular su temperatura

corporal.



Qué hacer con tu gato en época de vacaciones

En general, a los gatos no les gustan mucho las alteraciones de su rutina diaria ni los cambios de entorno. Por eso la recomendación es que siempre que se pueda, se queden en su propia casa con un cuidador amable que los cuide. Es importante que el tutor responsable pueda asegurar que el felino tendrá suficiente alimento, piedras sanitarias y otros suministros para asegurar su bienestar durante las vacaciones.

En este marco, surge el sorteo “¿Quién cuida al gato?”, una propuesta de Eukanuba, marca líder en nutrición canina y felina, que apunta a reconocer y premiar a aquellas personas que se quedan cuidando al gato de un amigo o familiar durante las vacaciones. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Eukanuba con el bienestar animal desde una mirada integral.

Como todos los veranos, la marca también se encuentra acompañando a las familias con experiencias en la Costa Atlántica que promueven la actividad física en conjunto con los perros y este año también apuntando al bienestar integral de los felinos, en entornos seguros y controlados, acompañando su nueva propuesta de alimentación para gatitos y gatos adultos.

