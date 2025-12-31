VIBRA ARENA: LAS PASTILLAS DEL ABUELO SERAN EL PRIMER SHOW MULTITUDINARIO EN MAR DEL PLATA

El sonido del verano llega de la mano de Vibra Arena con una gran selección de conciertos a metros del mar.
Luego de dos shows en Movistar Arena con localidades agotadas y antes de su regreso al Estadio Ferro previsto para el mes de Abril, la fiesta pastillera regresa a la ciudad para continuar demostrando porque, Las Pastillas del Abuelo, son una de las bandas más convocantes y queridas de la escena.
Con más de dos décadas de trayectoria y una conexión inquebrantable con su público, la banda liderada por Piti Fernández se prepara para ofrecer una noche cargada de energía, repasando sus clásicos y presentando nuevas canciones que reflejan su constante evolución artística.
Domingo 4 de enero, 21hs, Umano (Balneário Horizonte)
Entradas a la venta por sistema Articket
Puntos de venta físicos:
La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata
FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata
ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea
TecnoCentro: Rivadavia 3065 – Olavarría
En el año 2002 comienzan su carrera con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que se hizo muy popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos.
Mucha magia envuelven los comienzos de Las Pastillas del Abuelo, desde que ganaron El Bombardeo del Demo, programa muy importante de las radios de Argentina y desde que dejaron gente afuera en su primer show en vivo en la Colorada , que sin tener disco el público ya coreaban todas sus canciones y los conocían por sus famosas y clásicas pintadas callejeras.
Las Pastillas del Abuelo han tocado en numerosos Festivales durante estos 20 años: PEPSI MUSIC – GESELL ROCK – BARADERO ROCK – COSQUÍN ROCK – OLAVARRÍA ROCK – PILSEN ROCK – BA ROCK – TARAGUI ROCK – COSQUÍN ROCK y han agotado los principales venues de toda la Argentina TEATRO COLEGIALES – TEATRO FLORES – TEATRO VORTERIX – LA TRASTIENDA – ESTADIO FERRO – ESTADIO ATENAS LA PLATA – ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS – PARQUE ROCA – LUNA PARK – MOVISTAR ARENA – ESTADIO OBRAS – PLAZA DE LA MÚSICA – HIPÓDROMO DE ROSARIO – TECNOPOLIS – DIREC TV ARENA – HIPÓDROMO DE PALERMO – MOVISTAR ARENA
Han recorrido con mucho éxito toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, llegando a actuar hasta en La Habana, capital de Cuba.
LAS PASTILLAS DEL ABUELO SON
PITI FERNÁNDEZ – VOZ
BOCHI BOZZALLA – GUITARRA
FERNANDO VECCHIO – GUITARRA
ALEJANDRO MONDELO – TECLADOS
SANTIAGO BOGISICH – BAJO
JUAN COMAS – BATERIA
JOEL BARBEITO – SAXO