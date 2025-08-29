Villa Mitre presenta una agenda renovada de talleres y espectáculos en septiembre

Con nuevas propuestas para todos los públicos, el Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili ofrece una variada agenda: incluye espectáculos musicales, talleres de cerámica, fotografía y Chi Kung, además de las muestras permanentes y temporales.

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Villa Mitre -Lamadrid 3870-, presenta su programación para septiembre, con una amplia oferta de muestras permanentes y temporales, talleres y espectáculos.

El Museo, que funciona de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 15 a 18, ofrece una entrada general de $3.500 y un valor de $2.600 para estudiantes y jubilados. Mientras que los martes la entrada es libre y gratuita.

Entre los servicios del Museo se encuentran la Hemeroteca, el Archivo Documental, la Fototeca y la Biblioteca, que funcionan de lunes a viernes de 9 a 14.

*Muestras y exhibiciones*

Las muestras permanentes incluyen “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), que recorre la historia urbana y el crecimiento de la ciudad a través de fotografías y objetos de época. Las exposiciones temporales presentan “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “Juguetes y juegos del Siglo XX”.

*Talleres y actividades:*

Durante septiembre, se llevarán a cabo distintos talleres:

⁠Taller Minga Cerámica: A cargo de la Profesora Cami, se dictará los lunes de 14.30 a 16.30. El valor es de $30.000 con materiales incluidos, y no se requiere experiencia previa.

Chi Kung: Práctica ancestral a cargo de Pablo Guzmán, los miércoles y viernes a las 15. El costo es de $20.000 (una vez por semana) y $23.000 (dos veces por semana).

Curso/Taller Proyectos Fotográficos: Dictado por Alejo Sánchez, se realizará los sábados de 16 a 18. El valor es de $50.000.

*Espectáculos y conciertos*

La programación de espectáculos para el mes de septiembre es la siguiente:

⁠Sábado 6 a las 20: Concierto de música de cámara a cargo del Dúo Fa-Bazán, con obras de Bach, Piazzolla y Ramírez, entre otros. La entrada general tiene un valor de $8000, y para estudiantes, jubilados y marplatenses es de $6.000.

⁠Sábado 13 a las 19: El ciclo “Los Nuevos Tiempos” presenta un concierto de cámara. La entrada general es de $12.000, mientras que para estudiantes, jubilados y marplatenses es de $10.000.

Domingo 21 a las 14: El Instituto Romairone presentará un espectáculo para festejar la primavera. La entrada general cuesta $8.000, con un valor especial de $6.000 para estudiantes, jubilados y marplatenses.

⁠Sábado 20 a las 16: Se llevará a cabo la «Noche del turismo y la cultura» con entrada libre y gratuita.

Comentarios

comentarios