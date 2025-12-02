VILLA VICTORIA: Muestras, cine, charlas y música en vivo durante diciembre

El espacio municipal ofrece un mes con propuestas para todos los gustos, incluyendo la proyección de cine, música en vivo y la presentación de libros, entre otras actividades.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación completa de actividades que ofrece el Centro Cultural Victoria Ocampo, ubicado en Matheu 1851, para diciembre. El espacio permanece abierto de martes a domingo de 15 a 19. Se recuerda que el miércoles 24, jueves 25 y miércoles 31 el Centro Cultural estará cerrado.

La programación de actividades del Centro Cultural Victoria Ocampo incluye la muestra permanente “Victoria, sus pasos por nuestra ciudad” y la temporaria fotográfica colectiva “Identikit” (hasta el 7 de diciembre) donde más de 20 autores expondrán un proyecto en su máxima expresión.

A su vez, se exhibirá la muestra temporaria colectiva “Derivas”, con siete artistas y siete miradas que se reúnen siguiendo una corriente y la muestra colectiva “La forma de la oscilación”, donde se reúne para pensar, desde diversas prácticas, cómo habitamos el mundo cuando lo fijo ya no alcanza.

Agenda destacada de diciembre

La agenda inicia el miércoles 3 a las 16 con la presentación del libro «Desde cero», una guía práctica para quienes buscan iniciar su camino en el mundo corporativo de las ventas, con la presencia de la autora Ariana Sol Díaz, International Channel Manager en el sector de la ciberseguridad europea. De entrada libre y gratuita.

El viernes 5 a las 18 será el Turno de Borges: viajes, charlas y escritura: presentación de una nueva biografía y de sus clases en Mar del Plata. Como cierre de las jornadas de investigación e intercambio en la que participarán jóvenes investigadores de la UNMdP y de la UBA, que se llevarán a cabo en la Facultad de Humanidades con acompañamiento de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, se propone la realización de una conferencia de cierre a cargo de Lucas Adur (autor de Jorge Luis Borges. Un destino literario, Cátedra 2025) y Mariela Blanco (autora de El habla de Borges y editora del Curso de Literatura inglesa y norteamericana de Borges). Entrada libre y gratuita.

El sábado 6 a las 15 se realizará una visita guiada destinada a la comunidad sorda junto a una intérprete en Lengua de Señas Argentina abierta a toda la comunidad sorda. A las 19 se realizará el Concierto Directo al Corazón, con un formato acústico de piano, guitarra y voz, donde se interpretarán versiones especiales de grandes clásicos del rock nacional, el pop y las baladas. La entrada es arancelada.

El domingo 7 a las 20, será el turno de revivir la música de los The Beatles con la pasión de los Helter Skelter; en la oportunidad, la reconocida banda marplatense presenta su show acústico más esperado en el mágico microcine de la Villa Victoria Ocampo. Entrada arancelada.

El jueves 11 a las 19 se desarrollará el Ciclo de Cine Ocampo Visual, Respirar bajo el Agua, que redescubre los tesoros ocultos bajo el mar de Mar del Plata.

El sábado 13 a las 18 se presentará la Companía de Canto Siempre Avanti con algunos de sus solistas, ofreciendo un repertorio dedicado a la ópera, y al teatro musical, hacia el final estarán presentes los 55 integrantes de la compañía con breves números corales navideños. Arancelada.

El domingo 14 a las 19 se desarollará una noche mágica llena de música con el reconocido Pianista el turno de Ciro Rolón en un concierto íntimo, con interpretaciones de César Frank – Rachmaniov, Listz , Chopin y Piazolla. Arancelada.

El martes 16 a las 20, Martín Masiello presentará “Crescendo”: desde la música clásica, el romanticismo de los boleros, la pasión de los tangos, a canciones inmortales de Frank Sinatra o Elvis Presley, y el estreno mundial de su nueva canción original.

El miércoles 17 a las 20 será el concierto Herbie’s Mood,una banda tributo que celebra las distintas etapas de Herbie Hancock, pianista icono del jazz y el funk.

El jueves 18 a las 18:30 se realizará el evento Victoria y el paradigma de la belleza, en una interpretación del significado de la belleza según Victoria Ocampo, y la belleza hoy, con el abordaje de profesional de la especialista médica Laila Cejas. El evento será a beneficio de la Fundación Manos Abiertas y la entrada, un alimento no perecedero.

El viernes 19 a las 18 se brindará el Gran concierto de Cámara de la Orquesta Vivaldi, interpretando obras solistas, dúos, cuartetos y quintetos de alta dificultad: dúos de Shostakovich y Pleyel, quintetos de Cuerdas y conciertos solistas para violín de Rieding y Vivaldi, entre otras grandes obras. Entrada arancelada.

El sábado 20 a las 18 llegará el Concierto de jazz Trío Millan, con un repertorio propio de música con influencias en el Jazz, el rock y la música Funk, integrado por Alberto Millan, Lorena Moreno Xammar y Ariel Robles (entrada arancelada). A las 21, La pasión no tiene edad, un diálogo musical con el joven violinista marplatense Juan José Kunert que se ha presentado en escenarios nacionales y extranjeros, acompañado por el destacado pianista Oscar Salomoni, en una combinción de tango con otros estilos musicales populares (entrada arancelada).

Por último, el domingo 21 a las 19 se llevará a cabo el Ciclo de Cámara de los Nuevos Tiempos en el marco del 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia. Se abordará la interpretación de obras de compositores de Rusia y Argentina que identifican a ambos pueblos, on el maestro Oleg Pishenin (violín), Julián Mellado (violín), Paola Salvatorelli (viola), Priscila González (violonchelo) y Leopoldo Gaillour (piano). Con el auspicio del Consulado Honorario de Rusia en Mar del Plata. Entrada arancelada.

