Violento asalto en la parada de colectivo: un hombre fue apuñalado al resistirse a un robo

Un hombre fue apuñalado hoy a la mañana durante un intento de robo ocurrido en la intersección de avenida Peralta Ramos y Carasa. La víctima recibió dos heridas de arma blanca y debió ser trasladada de urgencia al hospital.

El hecho se produjo alrededor de las 6, y un llamado al 911 alertó a la policía sobre un hombre herido en la parada de colectivo ubicada en la esquina mencionada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima había sido asaltada mientras se encontraba sentada esperando el micro.

De acuerdo a los primeros datos aportados por fuentes policiales, dos sujetos se acercaron con fines de robo y, en medio del ataque, le asestaron dos puñaladas: una en la pierna y otra en la espalda. Tras la agresión, los delincuentes escaparon a pie por calle Carasa en dirección a Florencio Sánchez, sin que hasta el momento hayan sido identificados.

Una ambulancia del SAME asistió al herido en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud del hombre, mientras que la policía trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables, que permanecen prófugos.

