Volver a empezar: el enorme gesto de un comerciante para que el dueño de Argenfer vuelva con su ferretería

De la desolación al renacimiento. En apenas unos pocos días, después de ver el fuego que consumía más de 40 años de trabajo y caminar sobre las cenizas en los que se transformó toda una vida de comerciante aparece la oportunidad: Gustavo Ares, el dueño de Argenfer, ya sabe dónde iniciará desde cero su nueva ferretería y este paso tiene a un colega como la llave para abrir camino a esa recuperación.

Es literal lo de la llave porque Mario, que está al frente de Criques Mario, se encargó de convocar a Ares y entregarle, sin mayores condiciones, un galpón de su propiedad para que la historia de Argenfer se empiece a escribir de nuevo.

Entre lágrimas contenidas y nudos en la garganta se dio este encuentro entre ambos comerciantes que, juntos, recorrieron las instalaciones amplias sobre las que se comenzará a trabajar para acondicionar espacios y volver a tener el espacio de ventas y las mercaderías que las llamas se llevaron en unas pocas horas. Un valor agregado: el local está a 60 metros del que se quemó.

“Quedarse en banda de un día para el otro es muy feo, muy triste”, dijo Mario antes de entregarle la llave del local lindero a su comercio. Cerrado, inactivo y en venta, no dudó en ofrecerlo sin ningún tipo de papel de por medio. Un apretón de manos, varios abrazos y a comenzar a laburar en la reconstrucción.

Mario se emociona. Fue él mismo a hablar con gente cercana a Ares para pedirle que venga a verlo, que tenía que hablar con él y por sobre todo, que tenía algo para él. Era este local, cómodo y disponible. No le encontró mejor destino.

“Yo sé lo que es luchar durante tanto tiempo, llegar a lo que él había llegado y quedarte de un día para el otro sin nada, es muy triste”, insistió esta suerte de ángel de la guarda con quien Ares se encontró .

Se quedó con la llave que le abre las puertas a una nueva oportunidad en lo personal, para su empresa y también para la gente que trabajaba con él, con muchos empleados por décadas. Es volver a empezar.

Con informacion de : Ahora Mar del Plata y LU9

