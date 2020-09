Volvieron los reclamos al COM: las galerías también piden que las habiliten a trabajar

Comerciantes de Lafayette se manifestaron nuevamente para reclamar la apertura. Destacaron que en la primera etapa de la Fase 3 podían abrir. «Es insostenible esto. Ya empezaron a cerrar muchos comercios», afirmaron.

Un grupo de comerciantes de la galería Lafayette se manifestó nuevamente este viernes en las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon para volver a pedir por su apertura en el marco de la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que provocó el cierre de múltiples locales.

Se trata de la tercera protesta que realizan esta semana, luego de reclamar este martes y miércoles en la entrada de la galería ubicada en el centro de Mar del Plata. «Pedimos poder trabajar, se hace insostenible pagar alquileres e impuestos«, aseguraron en ese entonces.

«No entendemos por qué las galerías no podemos abrir los comercios que están adentro. En Fase 3 anterior teníamos habilitadas las galerías y los locales podían trabajar. Contamos con todas las condiciones del protocolo«, afirmó Liliana Adriana, comerciante, en relación a la primera etapa de dicha fase en el municipio.

Y remarcó: «Es insostenible esto. Tenemos que pagar alquileres y sueldos de empleados. No damos más y no tenemos respuestas. Nadie nos atendió. Necesitamos volver a trabajar».

Según indicaron, el intendente Guillermo Montenegro no se encuentra en el COM en este momento, pero afirmaron que no se van a ir hasta que no los atienda algún representante.

Por su parte, Walter, otro comerciante, indicó que «ya empezaron a cerrar muchos comercios«. Además, destacó que piden trabajar, no una asistencia por parte del Estado, y que la actividad cumple con todos los protocolos. En este sentido, apuntó contra la falta de controles en espacios públicos.

Asimismo, afirmó: «Perfectamente podríamos poner mesas en las puertas como todos los negocios. Las galerías son tranquilas«.

