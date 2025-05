Volvió el frío: cómo estará el clima este lunes 19 de mayo en Mar del Plata

La temperatura mínima será de 5º C y se esperan lluvias aisladas por la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Luego de unos días con lluvias y mucha humedad, este lunes 19 de mayo vuelve el frío a Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana se registrará la temperatura mínima: 5º C. A la tarde se aguarda que la máxima alcance los 14º C y a la noche bajará a 8º C.

El cielo estará nublado por la mañana y a la tarde se esperan lluvias aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia. Luego el cielo estará parcialmente nublado.

En cuanto al viento, soplará todo el día desde el noroeste. Durante el día soplará a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. A la noche bajará su intensidad a 13-22 km/h.

