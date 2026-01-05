Vuelve el calor a Mar del Plata: cómo estará el clima este lunes 5 de enero

Después de un primer fin de semana de enero con bajas temperaturas y fuertes vientos del sur, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un día del playa.

Después de unos primeros días de enero muy frescos que hicieron cambiar los planes de marplatenses y turistas que pensaban ir a la playa, este lunes 5 de enero aumentará la temperatura en Mar del Plata.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará despejado durante todo el día. La temperatura será de 21º C a la mañana, con una máxima de 27º C por la tarde. A la noche bajará a 22º C.

En cuanto al viento, primero soplará desde el noroeste a 13-22 kilómetros por hora. A partir de la tarde virará al noreste a 23-31 km/h, y a la noche se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

