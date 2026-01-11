¡Vuelve el calor! Cómo estará el clima este domingo 11 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 28 grados de temperatura máxima y cielo totalmente soleado.

Para este domingo en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con el retorno del tan ansiado calor pleno de verano.

En la mañana se presentarán 23 grados con cielo despejado, al igual que en todo el día. El viento, por su parte, soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noroeste.

Para la tarde, la temperatura tocará su máximo pronosticado de 28 grados con sol a pleno. Asimismo, la intensidad del viento aumentará hasta los 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Finalmente, durante la noche, el termómetro indicará una baja hasta los 21 grados.

Fuente: Mi8

