¡VUELVE NAVIDAD JUNTO AL LAGO!

El sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026 se realiza una nueva edición del tradicional espectáculo en el que participan más de 150 jóvenes de distintas diócesis del país. ⛪️

El evento se realiza en Santa María de la Armonía (Ruta 2, Km. 382,5).

A las 18:30 horas comienza la recepción del público, para que pueda disfrutar del atardecer en el parque. Además hay feria gastronómica 🍔, productos artesanales 🖼️ y shows artísticos. 🎶

A las 20:30 empieza el espectáculo, que tiene una duración de 90 minutos. Y se representa la vida de Jesús desde la anunciación hasta el juicio final. ✝️

Te invitamos a vivir esta experiencia de encuentro con Jesucristo. También, te pedimos que nos ayudes a difundir el espectáculo invitando a tus familiares, amigos y comunidad parroquial. 🙌🏼

Les deseamos un muy feliz año, y esperamos poder compartir la Navidad Junto al Lago. 🙏🏼

Comentarios

comentarios