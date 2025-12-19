Walter Rivero, nuevo Delegado Regional de SIVARA en Mar del Plata y Costa Atlántica, emocionó en la cena de delegados electos

El pasado miércoles 17, la sede del Sindicato SIVARA en Capital Federal fue escenario de una emotiva cena organizada con motivo de la elección de los nuevos delegados. Durante el encuentro, el Secretario General a Nivel Nacional, Oscar Silva, entregó reconocimientos a cada delegado electo, destacando su compromiso y responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores.



Uno de los momentos más destacados de la noche fue la intervención de Walter Rivero, recientemente electo como Delegado Regional de SIVARA en General Pueyrredon y Costa Atlántica. Visiblemente emocionado, Rivero agradeció la confianza de sus compañeros y resaltó el trabajo diario que realiza junto al equipo de Mar del Plata para representar a los trabajadores de la venta ambulante.

“Luchamos y trabajamos mucho para llegar a este lugar, y hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Es una fiesta hermosa y quiero felicitar a todos los delegados. En Mar del Plata, las puertas están abiertas para todos los compañeros de SIVARA”, manifestó Rivero, generando aplausos y mostrando su compromiso con la comunidad trabajadora.



La elección de los nuevos delegados refleja la consolidación de un equipo comprometido con la representación sindical y con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la venta ambulante, bajo la guía de líderes como Walter Rivero.

