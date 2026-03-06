Y el cielo no despeja: cómo estará el clima este viernes 6 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 21 grados y cielo cubierto durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes una jornada agradable pero con cielo mayormente cubierto.

En la mañana se presentarán 17 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector este. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 21 grados, la máxima de hoy, con un cielo que continuará totalmente nublado.

Finalmente, en la noche de este viernes, según el SMN, la temperatura bajará hasta los 15 grados. Además, el viento aumentará su intensidad hasta los 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.

Fuente: Mi8

