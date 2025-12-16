Mirador Virtual Mobile

Ya no más lluvia: cómo estará el clima este martes 16 de diciembre en Mar del Plata

Luego de unos días en los que la lluvia dijo presente, hoy el cielo estará parcialmente nublado y con viento del sur, sin altas temperaturas.

Después de unos días inestables en Mar del Plata, este martes 16 de diciembre no habrá más lluvias y habrá buen clima.

El cielo estará parcialmente nublado durante el día, con una mínima probabilidad de precipitaciones por la mañana (0 a 10%), y a la noche estará algo nublado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura será 16º C al principio, después llegará a una máxima de 21º C y al anochecer bajará a 11º C.

En cuanto al viento, a la mañana soplará del sur a 13-22 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. A la tarde mantendrá su dirección, a 23-31 km/h, y más tarde virará al sudeste a 7-12 km/h.

