Ya se pueden validar las tarjetas SUBE de personas con discapacidad para el ciclo 2026

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon informa que aquellas personas con discapacidad que mantengan beneficios para el uso del sistema de transporte público a través de la tarjeta SUBE deberán revalidar sus plásticos para el Ciclo 2026.

Para ello se requiere que las personas usuarias que utilicen la tarjeta física y cuenten con descuentos locales se acerquen a cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en distintos puntos de la ciudad y apoyen la tarjeta en el dispositivo hasta que el equipo indique que lo retire.

También se puede realizar la validación utilizando la aplicación para quienes tengan teléfono celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. En este caso, es necesario ingresar a la APP, seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Para utilizar el validador a bordo del colectivo, se debe indicar al chofer que el usuario tiene una actualización pendiente en la SUBE, para luego, acercar la tarjeta al validador, que se ubica en el mismo punto en el que se paga el boleto. No se debe retirar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la validación se ejecutó correctamente.

Esta actualización responde a un requerimiento técnico propio del sistema SUBE a nivel nacional y es indispensable llevarlo a cabo para que las personas con discapacidad accedan sin inconvenientes a los descuentos correspondientes.

