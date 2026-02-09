152° Aniversario de Mar del Plata: Mañana será feriado local y no habrá bancos

El martes 10 de febrero se declara día no laborable en el Partido de General Pueyrredon. La medida afecta la atención al público en entidades financieras de Mar del Plata y Batán.

Como ocurre cada año, este martes 10 de febrero Mar del Plata celebra un nuevo aniversario de su fundación, alcanzando este 2026 los 152 años de historia. En conmemoración de esta fecha emblemática para la identidad local, el Gobierno Municipal y la Provincia de Buenos Aires han ratificado el asueto administrativo, declarando la jornada como día no laborable para el ámbito del Partido de General Pueyrredon.

Impacto en el sector bancario

A raíz de esta disposición, la Asociación Bancaria confirmó que mañana no habrá atención al público en ninguna de las entidades financieras, ya sean públicas o privadas, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la vecina localidad de Batán. Se recomienda a los vecinos utilizar los canales electrónicos y cajeros automáticos, que operarán con normalidad.

Festejos en la ciudad

Más allá de la pausa administrativa, la ciudad se prepara para una jornada de celebración que incluirá el tradicional acto oficial en la Plaza Colón y un festival gratuito en el Parque San Martín con música y gastronomía.

Cronograma de Festejos: 152° Aniversario

La agenda oficial combina actos protocolares por la mañana y espectáculos gratuitos hacia el final de la tarde:

09:00 hs: Acto oficial en la Plaza Colón , con el tradicional izamiento de bandera y ofrendas florales al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos.

Acto oficial en la , con el tradicional izamiento de bandera y ofrendas florales al pie del monumento a Patricio Peralta Ramos. Desde las 18:00 hs: Festival artístico en el Parque San Martín . Se presentarán la Guardia Nacional del Mar, la Banda del Ejército y artistas locales como Tato Arzune.

Festival artístico en el . Se presentarán la Guardia Nacional del Mar, la Banda del Ejército y artistas locales como Tato Arzune. Cierre: Sets en vivo de los DJs Jano Gil y Franco Montedoro para acompañar el atardecer frente al mar.

Esquema de Servicios Municipales

Debido al asueto administrativo decretado por el Gobierno Municipal, los servicios operarán bajo modalidad de guardia:

Salud: Los Centros de Salud de 24 horas (Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Centro de Salud Nº 2) mantendrán sus guardias operativas. El sistema de emergencias SAME funcionará con normalidad.

Los Centros de Salud de 24 horas (Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Centro de Salud Nº 2) mantendrán sus guardias operativas. El sistema de emergencias SAME funcionará con normalidad. Recolección de Residuos: La empresa 9 de Julio realizará la recolección de forma normal en sus horarios habituales.

La empresa 9 de Julio realizará la recolección de forma en sus horarios habituales. Seguridad: Se mantienen los operativos de tránsito y las guardias de Defensa Civil (línea 103) y seguridad.

Se mantienen los operativos de tránsito y las guardias de Defensa Civil (línea 103) y seguridad. Centros de Atención al Vecino: No habrá atención presencial en dependencias municipales ni en el Palacio Municipal.

Transporte Público de Pasajeros

Frecuencia: Los colectivos circularán con frecuencia de día sábado o feriado . Esto implica una espera mayor entre unidades en comparación con un día hábil.

Los colectivos circularán con . Esto implica una espera mayor entre unidades en comparación con un día hábil. Cambios de recorrido: Debido al festival en el Parque San Martín y el acto en Plaza Colón, se prevén cortes de tránsito temporales que podrían afectar los recorridos habituales de las líneas que circulan por la costa y el centro.

Estacionamiento Medido

Vigencia: Al tratarse de un día «no laborable» administrativo y no un feriado nacional, el sistema de Estacionamiento Medido funcionará con normalidad .

Al tratarse de un día «no laborable» administrativo y no un feriado nacional, el sistema de . Horario de Verano: Recordá que durante la temporada (hasta el 15 de marzo), el sistema rige de lunes a sábados de 08:00 a 23:00 hs en la zona delimitada por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y Av. Colón.

Recordá que durante la temporada (hasta el 15 de marzo), el sistema rige de en la zona delimitada por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y Av. Colón. Costo y Pago: Podés activar el estacionamiento a través de la app móvil «Estacionamiento Medido MGP» o en los puntos de venta autorizados.

