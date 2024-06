El Centro de Salud de Santa Clara informa que 4 de cada 10 consultas son marplatenses

En una reunión reciente entre trabajadores de la salud de Mar Chiquita y el intendente de dicho partido los profesionales problematizaron la sobrecarga de trabajo que vienen teniendo, producto de la demanda de atención que reciben por parte de vecinos y vecinas de General Pueyrredon. Desde el

bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto para que el gobierno municipal del Partido de Mar Chiquita informe sobre cuántos pacientes con domicilio en General Pueyrredon se atendieron en el corriente año.

El Casal, El Sosiego, Estación Camet, La Laura, Castagnino, Las Margaritas, 2 de Abril, Félix U. Camet, Parque Camet, Aeroparque, Los Tilos, La Florida, José Manuel Estrada, Fray Luis Beltrán son algunos de los barrios que se ubican en la zona norte de General Pueyrredon. A la hora de tener que realizarse una consulta médica fuera de los horarios de atención de los CAPS los vecinos y vecinas del lugar se ven obligados a hacer largos trayectos, ya sea al Centro de Salud Ameghino, que es el más cercano con atención de 24 horas, o a los hospitales provinciales que se ubican aún a más distancia que este último.



Evidentemente, según las declaraciones de los trabajadores y de la CICOP, asociación sindical que los nuclea 1 , el hecho de que haya un déficit en materia de atención a la salud en la zona norte de la ciudad obliga a los vecinos y vecinas a ir hasta Santa Clara, que además se encuentra a varios kilómetros y puede significar un importante gasto en el transporte. “Nos preguntamos por qué los vecinos eligen hacer ese trayecto y la respuesta es muy clara: no sólo el hecho de que no tengan en zona norte un CAPS disponible las 24 horas, sino también las condiciones en las que se encuentran nuestros Centros de Salud, recibimos demandas innumerables de vecinos y vecinas sobre el estado de infraestructura, la falta de especialidades o la demora que tienen para atenderse”, destaca el autor del proyecto Diego García.



Desde el bloque de Unión por la Patria recientemente se trató un expediente, el N°1521/24, que proponía que el CAPS 2 de Abril tenga atención las 24 horas, para poder satisfacer la demanda de los vecinos del lugar. La Secretaría de Salud, área a la que se le solicitó informes al respecto, respondió de manera negativa, advirtiendo que ese Centro de Salud no se encontraba en las condiciones correctas para tal efecto. Por otra parte, no se conoce qué estrategia se dará el gobierno municipal en este sentido. Para finalizar, el edil señala que “no puede ser que carguemos de esta manera el sistema de salud de otro municipio, no puede ser que nuestro sistema sea tan deficitario al punto de que los vecinos eligen

atenderse en otra ciudad, tenemos que trabajar para mejorar las condiciones del sistema de salud de General Pueyrredon”.

