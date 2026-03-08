8 de Marzo 2026 Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Cada 8 de Marzo es un día de reivindicación de los derechos conquistados por las mujeres trabajadoras.

Hoy atravesamos uno de los momentos más críticos en materia de derechos laborales y políticas de género desde la recuperación de la democracia. El ajuste económico, la reforma laboral y el desmantelamiento de políticas públicas golpean con mayor dureza a las trabajadoras y trabajadores.

La flexibilización laboral impulsada por el gobierno nacional debilita la estabilidad en el empleo, precariza las condiciones de contratación y favorece la desigualdad. En un mercado laboral donde las mujeres ya enfrentan brecha salarial, mayor informalidad y la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas, estas medidas profundizan la desigualdad estructural; por lo que no podemos dejar de repudiar que la variable de ajuste vuelva a recaer aún más en las mujeres trabajadoras.

A ello se suma el vaciamiento de políticas de género, la eliminación de organismos para la defensa contra la discriminación y la violencia que niegan, y la desigualdad salarial. Se desfinanciaron programas de acompañamiento, y se escucha en el relato del gobierno, la permanente instalación de que la desigualdad es un problema individual.

Por tanto, rechazamos la naturalización de la violencia y la construcción de un modelo individualista que pretende enfrentar a trabajadores contra trabajadoras.

Miles de compañeras sostienen día a día el funcionamiento del comercio local. Son ellas quienes padecen la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral y la presión constante por sostener sus hogares en un contexto de ajuste brutal.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica afirmamos con claridad, que no vamos a retroceder; que repudiamos la precarización, y que no admitiremos la negación de la violencia de género, como tampoco que se vulneren todos los derechos conquistados con años de lucha.

Convocamos a las trabajadoras y trabajadores mercantiles a fortalecer la organización sindical, a participar activamente y a sostener la unidad en defensa de cada puesto de trabajo y de cada derecho.

Porque los derechos que dignificaron el trabajo de las y los trabajadores, no se negocian.

La igualdad no es una concesión, es una conquista, porque la lucha de las mujeres trabajadoras es parte inseparable.

Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata – Zona Atlántica

