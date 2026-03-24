A 50 años de la última dictadura cívico-militar: los números del terrorismo de Estado que estremecen a Mar del Plata

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los datos sobre secuestros, desaparecidos, sobrevivientes, juicios y nietos restituidos exponen la profundidad del horror que dejó la dictadura en Mar del Plata

A 50 años de la última dictadura cívico-militar, Mar del Plata mantiene abiertas heridas que todavía atraviesan a la ciudad. Aunque el saldo que dejó el terrorismo de Estado sigue siendo una cifra abierta, los organismos de derechos humanos estiman que unas 800 personas fueron secuestradas en Mar del Plata y la zona durante la dictadura.

Con el paso de los años, y a partir del trabajo de reconstrucción impulsado por sobrevivientes, familiares, organismos y la Justicia, se pudo identificar con nombre y apellido a 577 personas que estuvieron secuestradas y fueron alojadas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad. Parte de esa dimensión ya había quedado reflejada en los números del terror en Mar del Plata.

De ese total, 276 permanecen desaparecidas y 301 lograron sobrevivir, mientras que 49 personas todavía no saben dónde estuvieron cautivas. Esos datos dan cuenta no solo de la magnitud de la represión ilegal en Mar del Plata, sino también de todo lo que aún falta esclarecer.

En la ciudad funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y al menos media docena de espacios de apoyo y traslado. Bajo control del Ejército operaban la comisaría cuarta y La Cueva, en el edificio del viejo radar de la Base Aérea Militar. La Armada, en tanto, desplegó sus propios centros clandestinos en la Base Naval y en el Faro, dentro del predio de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina.

La dimensión judicial de ese horror también dejó una marca profunda en la ciudad. Desde 2009 hasta la actualidad, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se celebraron 19 juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, en los que se lograron 86 condenas. El dato permite medir el alcance de un proceso que, aunque avanzó con los años, sigue sin cerrar todas las heridas.

Al mismo tiempo, la búsqueda de identidad continúa siendo una deuda abierta. Según un trabajo realizado por el colectivo Faro de la Memoria, cinco nietos apropiados cuyos padres fueron secuestrados en Mar del Plata recuperaron su identidad. Sin embargo, por testimonios surgidos en los juicios a militares, se estima que todavía hay 11 nietos que no saben cuál es su verdadera historia.

Marcha por el Día de la Memoria en Mar del Plata. Foto: Marcelo Núñez.

A medio siglo del golpe, los números no alcanzan por sí solos para explicar la dimensión del daño. Detrás de cada secuestro, de cada desaparición, de cada sobreviviente y de cada identidad restituida hay historias atravesadas por el dolor, la ausencia y la persistencia de la memoria. En ese marco, en la ciudad también se preparó una masiva movilización por el Día de la Memoria.

Por eso, cada 24 de marzo no solo reactualiza el reclamo de memoria, verdad y justicia, sino que también vuelve a poner en primer plano una certeza que en Mar del Plata conserva una potencia intacta: el terrorismo de Estado dejó marcas profundas, pero también una lucha sostenida para que esos crímenes no se olviden nunca más. Esa consigna volvió a escucharse además en distintos ámbitos, como ocurrió en la conmemoración de la Unmdp por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Furente: Mi8

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