Boca le puso fin al invicto del River de Coudet y se adueñó del Superclásico

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario en el Monumental con un gol de Leandro Paredes de penal. Primer golpe para el ciclo del Chacho en Núñez.

¡Boca se adueño del Superclásico en el Monumental! El equipo de Claudio Úbeda venció 1 a 0 a River de visitante con un gol de penal de Leandro Paredes al término del primer tiempo. El Xeneize se impuso porque tiene al campeón del mundo para sacar diferencia y luego se cerró bien con un gran Lautaro Di Lollo para mantener la ventaja en el marcador.

River, que sufrió una lesión tempranera de Driussi por la que entró Maximiliano Salas, dominó el balón durante el primer tiempo, con pasajes de buenos toques, pero le costó llevar peligro al arco defendido por Brey. Y, en los minutos finales de esta etapa, Leandro Paredes apareció con dos pases profundos por arriba para poner de cara al arco a Miguel Merentiel, quien en la segunda sacó un remate que fue bloqueado por la mano extendida de Lautaro Rivero.

Darío Herrera, árbitro del partido, observó la clarísima mano mediante la pantalla del VAR y cobró penal para Boca. Leandro Paredes engañó con el lado a Santiago Beltrán y abrió el marcador desde los doce pasos. El capitán del Xeneize festejó el tanto con el topo gigio dedicado a Juan Román Riquelme y besando el escudo de la camiseta. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.

Fuente: diario popular

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