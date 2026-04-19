Racing rescató un empate ante Aldosivi en el Minella

La Academia no levanta cabeza y apenas pudo igualar 1-1 frente al Tiburón en Mar del Plata. Con un gol de Matías Zaracho, el conjunto de Avellaneda evitó la derrota ante un rival que pelea el descenso, pero terminó con diez jugadores y muchas dudas de cara a los Playoffs.

En una tarde cargada de tensión en el Estadio José María Minella, Racing Club volvió a demostrar que atraviesa un momento futbolístico delicado. Por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, el equipo dirigido por Gustavo Costas rescató un empate 1-1 ante Aldosivi, un resultado que, si bien lo mantiene momentáneamente entre los ocho clasificados, deja un sabor amargo por el rendimiento y las complicaciones sufridas en el cierre.

El debut soñado y el golpe local

El partido comenzó con un Racing impreciso, sintiendo el peso de su presente irregular. Aldosivi, consciente de su urgencia por sumar para escapar de la zona de descenso, salió a presionar y encontró recompensa sobre el final de la primera etapa. A los 43 minutos, tras una serie de rebotes otorgados por la defensa académica y una atajada previa de Facundo Cambeses ante un remate de Agustín Palavecino, el debutante Felipe Anso apareció para empujar la pelota a la red y desatar la alegría en «La Feliz».

¡En ventaja El Tiburón! Felipe Anso, en su debut, pone el 1-0 para @clubaldosivi 🦈 🙌pic.twitter.com/xizvGRlak4 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 19, 2026

Hasta ese momento, el «Tiburón» había sido superior, aprovechando la pasividad de una Academia que no encontraba circuitos de juego y dependía exclusivamente de arrestos individuales de Duván Vergara y Baltasar Rodríguez.

El empate de Zaracho y la resistencia

En el complemento, la jerarquía individual fue la única carta que le permitió a Racing reaccionar. A los 38 minutos, cuando el nerviosismo se apoderaba del banco visitante, Matías Zaracho capturó una pelota en el área y sentenció el 1-1 definitivo. El gol trajo un alivio temporal, pero no ocultó las falencias estructurales del equipo.

¡EMPATÓ RACING!



Zaracho la empujó ante Aldosivi y puso el 1-1 ⚽



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Aldosivi no se amilanó y estuvo cerca de recuperar la ventaja a través de un remate de Rodrigo González que Cambeses logró desviar al córner a los 41 minutos. El final fue dramático: Racing terminó replegado y con un hombre menos tras la expulsión de Agustín García Basso a los 52 minutos del segundo tiempo, quien vio la roja directa por una acción de juego brusco grave sancionada por el árbitro Nazareno Arasa.

¡EXPULSADO GARCÍA BASSO!



El juez revisó en el VAR y echó al defensor de Racing ❌



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Panorama incierto

Con este resultado, Aldosivi suma 7 puntos y sigue penúltimo en la Zona B, valorando el punto como una unidad vital en su lucha por la permanencia. Por su parte, Racing llega a las 20 unidades y se mete «por la ventana» en los puestos de octavos de final, aunque su clasificación pende de un hilo dado que sus perseguidores directos aún deben jugar sus respectivos encuentros.

La Academia deberá mejorar drásticamente su imagen si pretende ser protagonista en la fase eliminatoria, mientras que el conjunto marplatense demostró que, bajo el mando de su nueva camada de juveniles, dará pelea hasta el final para quedarse en la máxima categoría.

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