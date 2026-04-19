“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Belgrano

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 20 al 24 de abril, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 21, miércoles 22 y jueves 23.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 20 al viernes 24 de abril, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Belgrano, ubicada en Yapeyú 1447. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV. El lunes 20 se realizará el taller de RCP de 14 a 18 con inscripción en la sede. Martes y miércoles habrá consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

Además,martes, miércoles y jueves se brindará atención pediátrica con turnos en la sede y el miércoles, jueves y viernes estará presente el taller de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y el Móvil Odontológico estará presente miércoles y viernes.

Por otro lado, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona. En esa misma línea, se solicita que la persona sea mayor de edad acreditando DNI. Y el jueves estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 en Sociedad de Fomento Belgrano, ubicada en Yapeyú 1447. Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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