A dos meses de ser operado en un riñón, el marplatense Ivo Cassini se colgó la medalla plateada en los Panamericanos

El nadador marplatense Ivo Cassini consiguió la medalla plateada en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas en los Juegos Panamericanos, en Santiago de Chile. Finalizada la competencia, el deportista se mostró emocionado por el logro, luego de superar una operación de riñón hace ocho semanas.

En una definición apasionante, Cassini quedó segundo tras nadar 1 hora, 50 minutos, 23 segundos y 6 décimas, apenas dos décimas detrás del estadounidense Brenan Gravley (1:50:23:4). El mexicano Paulo Strehlke Delgado obtuvo la medalla de bronce, con un tiempo de 1:50:23:8.

Cassini se mostró muy emocionado tras la carrera y habló con TyC Sports acerca de cómo llegó a estos Juegos Panamericanos. «El camino hasta acá fue muy difícil. Hace ocho semanas me intervinieron dos veces en el riñón derecho y estuve 10 días parado. Me preguntaba por qué me pasaba eso y si me iba a poder tomar revancha de Lima (en los Panamericanos de 2019 terminó sexto). Dios me ayudó, me sentí muy bien en la carrera y logré un objetivo que soñé toda mi vida«, expresó.

El marplatense contó que hace dos meses, luego de un entrenamiento, orinó sangre y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Luego de 10 días tuvo una segunda operación, pero aún así se recuperó y llegó en buenas condiciones a la competencia. «Las tres semanas que preparamos en Cochabamba fue la mejor ‘altura’ que hice en mi vida, con una planificación excelente que se vio plasmada acá», declaró, al borde de las lágrimas.

De esta manera, la delegación marplatense ya tiene tres medallas cosechadas en estos Juegos Panamericanos, tras la platas conseguidas por la maratonista Florencia Borelli y el nadador Ulises Saravia. Sin embargo, habrá que sumarle una cuarta, porque hoy a las 19:30 la selección argentina de handball, la «Garra», jugará la final del torneo ante Brasil, con la presencia de Sofía Rivadeneira.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

