Abad presentó en Mar del Plata “La Cuestión Bonaerense”

En formato de conversatorio y ante más de 300 personas, el Senador Nacional repasó su historia personal, cuestionó la centralización de la Provincia y llamó a construir “un nuevo contrato” para transformar el primer Estado argentino.

El senador nacional Maximiliano Abad presentó en Mar del Plata su libro La Cuestión Bonaerense en una charla abierta junto al periodista Paulino Rodrigues, luego de lo que había sido su lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en Chauvín y reunió a cerca de 300 personas, entre vecinos, empresarios, legisladores, concejales, dirigentes políticos, representantes de colegios profesionales, mujeres emprendedoras, integrantes del Poder Judicial y referentes vinculados al deporte y distintos sectores de la comunidad marplatense.

En formato de conversatorio, ambos dialogaron sobre la realidad estructural de la provincia de Buenos Aires, el vínculo entre el interior y el poder centralizado, y la necesidad de impulsar una transformación profunda del Estado bonaerense.

“Me cansé de escuchar que la provincia no tiene solución. Lo escucho en los pasillos del Senado, en los medios y en la calle. Y en algún momento dije: no. No puede ser que tengamos el campo más productivo del mundo, universidades, puertos y gente con enorme capacidad, y la respuesta sea encogerse de hombros”, expresó Abad durante el primer tramo del encuentro.

El senador explicó que el libro -que contiene 9 capítulos, elaborados por destacados profesionales y especialistas, como Adolfo Rubinstein, Agustin Campero, Inés Sanguinetti, Guillermina Tiramonti y Alejandra y Andres Malamud y publicado por la editorial EUDEM- nació como una convocatoria plural a especialistas de distintas áreas para pensar propuestas concretas sobre seguridad, salud, educación, producción, urbanismo y desarrollo institucional. “Una cosa es indignarse y otra es construir”, sostuvo.

Durante la conversación, en la que Paulino Rodrigues habló de su Las Flores natal, Abad repasó además su historia personal, desde su infancia en Ranchos hasta su vida en Mar del Plata, y planteó que gran parte de los problemas bonaerenses tienen origen en una estructura excesivamente centralizada.

“Mar del Plata tiene todo para ser una ciudad extraordinaria —y en muchos sentidos lo es— pero arrastra el mismo problema estructural que el resto de la provincia: las decisiones importantes se toman siempre en otro lado”, afirmó y reconoció que su vocación política “siempre estuvo”. “Pero -dijo luego- la militancia me dio el lenguaje. Entendí que esa distancia no era natural ni inevitable. Era el resultado de decisiones, de estructuras, de una manera de organizar el poder que se podía cambiar”.

En otro tramo del diálogo, el legislador cuestionó la resignación como forma de vínculo con la política y reivindicó la necesidad de construir acuerdos de largo plazo para la provincia. “La provincia no necesita un salvador”, dijo. “Apuesto a que la provincia puede más. Que no está condenada. Que tiene todo para ser otra cosa. Y que lo que necesita no es un salvador sino un contrato nuevo”, dijo.

En un interesante ida y vuelta, Abad comentó que “durante mucho tiempo la narrativa dominante fue la del problema, la del peso, la del lastre. El conurbano como amenaza, el interior como queja. Y yo quiero dar vuelta eso. La provincia es una oportunidad enorme. Como vimos, tiene el 38% de la población del país, casi el 40% del PBI, 47 instituciones universitarias, 3 millones de estudiantes, casi medio millón de maestros y profesores, más de 200 mil establecimientos productivos. En fin, es el corazón de la Republica Argentina. Si la provincia funciona, Argentina funciona”…

Hacia el cierre, Abad sostuvo que La Cuestión Bonaerense busca interpelar especialmente a quienes sienten frustración frente al funcionamiento del Estado. “Este libro es para decirles que no están solos, que hay gente pensando en serio cómo cambiar esto, y que vale la pena seguir empujando”, concluyó ante el aplauso de los presentes.

Comentarios

comentarios