«Abandonados de Chapadmalal»: vecinos convocan a un ruidazo por inseguridad y falta de servicios

La comunidad de la zona sur se autoconvoca este sábado a las 17.30 frente a la delegación Estafeta. Denuncian «inseguridad», «servicios deficientes», «falta de respuesta» y una «situación crítica en salud».

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, charlamos con Sandra, vecina de la zona sur de la ciudad, respecto a numerosos reclamos vinculados con salud, seguridad y acceso a servicios públicos en Chapadmalal.

Sandra agradeció el espacio y remarcó: «Muchísimas gracias ante todo por darnos una mano en la publicación para visibilizar los problemas que tenemos los vecinos de Chapadmalal, residentes, no residentes, turistas… acá nos alberga a todos.»

Subrayó además que se trata de un reclamo estrictamente vecinal: «Estos autoconvocados los hacemos sin ningún tipo de banderías políticas. Acá nos alberga una desgracia que hemos sufrido todos de alguna u otra forma. Entonces quisimos decir: bueno, basta, empezamos.»

La falta de respuesta oficial es, según explicó, un punto central del malestar: «Estamos en el hartazgo total y absoluto porque estamos cansados de que no nos den bolilla. Nos hemos cansado de hacer notas. Todos los vecinos, de diferentes representaciones o no, hemos presentado notas para las luminarias, para la salud, para la inseguridad… y no tenemos respuesta.»

Un paisaje hermoso, pero con graves problemas cotidianos

Sandra describió la precariedad y el riesgo que atraviesan a diario: «Siempre hay algún inconsciente que empieza a prender fuego y empiezan los incendios. Ya nos pasó el año pasado y tenemos que estar todos los vecinos en alerta.»

Sobre el mantenimiento urbano, sumó: «A veces entre las calles internas de Chapadmalal no se puede ver de esquina a esquina. Tenés que aminorar más todavía la marcha porque las calles están de mal estado. Todo es una consecuencia que se encadena lamentablemente para nosotros y ni que hablar para el turista.»

Salud en emergencia: el relato del infarto

Al llegar al punto del sistema de salud, el periodista pidió detenerse y recorrer la situación: «¿Cómo es la atención de la salud allí? Uno vive cruzando los dedos para que no te pase nada a determinada hora.»

Sandra respondió con un caso personal: «Mi esposo sufrió un infarto.»

Relató que llamó al 107, y aunque la ambulancia llegó rápido, vivió una situación crítica:

«El electro salió mal dos o tres veces. Y el médico le dijo textual: ‘Estás cursando un infarto, pero si yo te llevo al hospital voy a perder más tiempo. Yo te doy una nota y entrás al hospital de Miramar para que te hagan enzimas cardíacas’.»

La vecina explicó: «Yo no manejo porque tengo problema de vista. Tuvimos que irnos por el susto. Imagínese: le están diciendo ‘estás cursando un infarto’ y no subido a la ambulancia.»

Contó que al llegar a Miramar casi no los atienden por el domicilio, pero finalmente fue asistido:

«El hospital de Miramar me recibe el papel y ahí quedó internado casi un mes entre terapia y todo lo que viene.»

Servicios deficientes e inseguridad

A la problemática de salud se suman otras igual de graves. Sandra confirmó que la recolección de residuos, el estado de las calles y la seguridad también son motivo del reclamo.

Incluso relató hechos insólitos: «Una vecina sufrió que le robaron el tanque de agua. ¿Usted escuchó alguna vez algo más insólito que eso? Bueno, a nosotros nos pasa. Ni que hablar de las entraderas.»

Con la llegada del invierno, la angustia aumenta: «Chapalmalal es hostil en invierno. Imagínese sin luces en las calles, los barros… es impresionante cómo hay que manejarse. Vos ves a los chicos, a las madres que van a la escuela chapoteando barro.»

Los vecinos incluso debieron organizarse para su propia protección: «Tuvimos que armar unas alarmas vecinales por el temor a que nos entren.»

Una lucha que recién empieza

Pese a todo, Sandra sostuvo que la comunidad no bajará los brazos: «No vamos a cortar esta lucha porque recién arranca. Cada vez vamos a estar todos los días de una forma u otra presentes. Lo que les pedimos a todos los vecinos es que nos acompañen, porque el bien no es para mi ombligo, es para todos.»

El periodista cerró agradeciendo el testimonio: «Este es un ejemplo por demás contundente de la situación que allí se vive.»

Sandra concluyó con esperanza: «Que tengamos suerte en este comienzo de esta lucha y que alguien nos va a escuchar. No importa dónde, pero alguien nos va a escuchar.»

