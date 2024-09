ABEL PINTOS Y EL PUMA GOITYSORPRENDIERON A LOS MARPLATENSES

El Teatro Tronador realizó este jueves el lanzamiento de la programación para su temporada 2024-2025 ante una sala colmada de periodistas y empresarios locales y con la presencia de Gabriel “el Puma” Goity, protagonista de «Cyrano» obra que se estrenará en esta sala el 10 de octubre.

Es un hecho histórico y sin precedentes para la ciudad de Mar del Plata que una obra de teatro abra la temporada estival en el mes de octubre para quedarse hasta marzo.

La llegada de «Cyrano», que cuenta con más de 30 artistas en escena, es una coproducción entre el Teatro Tronador y el Teatro San Martín de Buenos Aires, a partir del acuerdo marco firmado con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro fue mágico, luego de una presentación formal a cargo de Daniel Bertagno y de unas emotivas palabras de Marcelo González, propietario de la sala, quien destacó la importancia de la llegada de una producción de esta envergadura a esta sala y a la ciudad y el deseo de seguir transformando y trabajando para la cultura nacional, se dio un momento impensado para todos los presentes. La llegada imprevista de «Cyrano» al foyer del Tronador a combatir con su espada, representando junto a Fernando Lúpiz un tramo de la obra, hicieron que el público se metiera casi sin darse cuenta en Francia del 1600 por un buen rato.

Eso fue el inicio de dos dias a puro «Cyrano», ya que este viernes por la mañana y celebrando su llegada a la ciudad, a modo de agradecimiento por el cálido recibimiento, el “Puma” brindó una amena y distendida charla abierta para más de 400 estudiantes de teatro, escuelas de arte, actores, actrices, músicos quienes estuvieron felices de recibirlo en Mar del Plata. No faltaron anécdotas, historias y los grandes momentos de la vida actoral de Goity que la gente disfrutó minuto a minuto.

Luego el actor, con una gran recepción por parte del público, abrió el juego y quiso oir a los presentes, haciéndoles llegar un micrófono para entablar un dialogo. El publico rió, aplaudió y tuvo la posibilidad de hacer preguntas y la mañana del Tronador, se transformó en una charla inspiradora y motivacional para quienes «quieren ser artistas» .

Goity relató: «Con 16 años fui al teatro a ver Cyrano con mi abuelo y me cambió la vida. Quedé deslumbrado y me atrapó el personaje. La verdad, no pensaba vivir de la actuación. Yo quería laburar y a la noche hacer teatro». Se identificó con el personaje por su enamoramiento con una vecina y desnudó con humor su vida de conquistas. “El teatro tiene que ser una experiencia hermosamente vivida”.



Pero cuando la jornada parecía estar llegando a su fin, quien fue sorprendido ahora – además de los asistentes a la charla -fue el actor. Antes de despedirse, Bertango, moderador de la charla, les propuso a todos disfrutar de la proyección en pantalla de » Tanto amor » de Abel Pintos. Sin develaro pero conociendo los gustos musicales de Goity dio paso al video. Casi al instante el Puma confesó: » Me destroza esta canción. Con esto me matás. Voy en el auto, la escucho y tengo que parar porque choco. Me quiebra”. Acto seguido y para sorpresa de todos los presentes quien se sumó al escenario fue el propio Abel. Un momento muy divertido se dio cuando el Puma se tiró al piso de la emoción y Abel se acercó hasta terminar ambos fundidos en un cálido abrazo.

Abel tomó entonces la palabra dándole la bienvenida a “Cyrano”, a esta sala, “mi casa” tal como él la describió y les auguró una gran temporada en la que compartirán escenario.

Así pasaron dos dias de anuncios de puro y muy buen teatro y de llenar la casa de musica: Gabriel Goity y Abel Pintos, dos lujos que se suman a la cartelera Verano 2025 de Mar del Plata.

Las entradas para “Cyrano” que se presentará los días 10, 11, 12 de octubre y durante noviembre, diciembre, enero y febrero, ya pueden ser adquiridas por www.ticketek.com.ar. Por su parte, Abel ofrecerá conciertos durante enero y febero cuyas fechas serán anunciadas próximamente.

