Mirador Virtual Mobile

Advierten que la crisis de CIDELI pone en riesgo actividades, prestaciones y más de 20 puestos de trabajo

ARCHIVO
12

La entidad marplatense atraviesa una situación financiera crítica por atrasos en pagos de obras sociales y organismos estatales, según expuso un proyecto del Frente Renovador.

La crítica situación económica y financiera que atraviesa el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) llegó al Concejo Deliberante, donde se presentó un proyecto para expresar preocupación por el escenario que enfrenta la institución y reclamar medidas para garantizar su continuidad.

La iniciativa fue impulsada por el bloque del Frente Renovador, presidido por Juan Manuel Cheppi, y advierte que la entidad marplatense atraviesa un contexto de extrema vulnerabilidad económica que compromete tanto sus actividades sociales y deportivas como sus fuentes laborales.

Qué situación atraviesa la institución

Según el expediente, la crisis se vincula con el atraso en los pagos por parte de distintas obras sociales y organismos estatales, una situación que generó severas dificultades para afrontar salarioscargas socialesobligaciones impositivas y el sostenimiento general de sus actividades.

Juan Manuel Cheppi durante una sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata
Juan Manuel Cheppi, concejal del Frente Renovador.

El texto resalta que la continuidad de la tarea de CIDELI se encuentra “seriamente comprometida” y que eso afecta de manera directa a más de 50 personas con discapacidad que asisten al Centro de Día y a unas 90 personas que participan de actividades de deporte adaptado y paralímpico.

Además, advierte que también están en riesgo más de 20 puestos de trabajo vinculados a la institución.

En ese marco, el bloque presentó un primer proyecto de resolución para que el Concejo exprese formalmente su preocupación por la situación de CIDELI e inste a los organismos públicos, obras sociales y autoridades competentes a regularizar la cuestión financiera de la entidad.

En paralelo, se impulsó una segunda resolución para que el cuerpo legislativo reconozca y destaque la tarea social, deportiva e inclusiva que CIDELI desarrolla en Mar del Plata en la promoción del deporte adaptado, la contención y la integración de personas con discapacidad.

El expediente subraya además el valor histórico de la institución dentro de la ciudad y pone el foco en el impacto humano y comunitario que tendría una eventual interrupción de sus prestaciones.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Deudas familiares: se…

May 14, 2026 1

MUSEO MAR: IMPORTANTE…

May 14, 2026 3