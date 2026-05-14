Advierten que la crisis de CIDELI pone en riesgo actividades, prestaciones y más de 20 puestos de trabajo

La entidad marplatense atraviesa una situación financiera crítica por atrasos en pagos de obras sociales y organismos estatales, según expuso un proyecto del Frente Renovador.

La crítica situación económica y financiera que atraviesa el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) llegó al Concejo Deliberante, donde se presentó un proyecto para expresar preocupación por el escenario que enfrenta la institución y reclamar medidas para garantizar su continuidad.

La iniciativa fue impulsada por el bloque del Frente Renovador, presidido por Juan Manuel Cheppi, y advierte que la entidad marplatense atraviesa un contexto de extrema vulnerabilidad económica que compromete tanto sus actividades sociales y deportivas como sus fuentes laborales.

Qué situación atraviesa la institución

Según el expediente, la crisis se vincula con el atraso en los pagos por parte de distintas obras sociales y organismos estatales, una situación que generó severas dificultades para afrontar salarios, cargas sociales, obligaciones impositivas y el sostenimiento general de sus actividades.

Juan Manuel Cheppi, concejal del Frente Renovador.

El texto resalta que la continuidad de la tarea de CIDELI se encuentra “seriamente comprometida” y que eso afecta de manera directa a más de 50 personas con discapacidad que asisten al Centro de Día y a unas 90 personas que participan de actividades de deporte adaptado y paralímpico.

Además, advierte que también están en riesgo más de 20 puestos de trabajo vinculados a la institución.

En ese marco, el bloque presentó un primer proyecto de resolución para que el Concejo exprese formalmente su preocupación por la situación de CIDELI e inste a los organismos públicos, obras sociales y autoridades competentes a regularizar la cuestión financiera de la entidad.

En paralelo, se impulsó una segunda resolución para que el cuerpo legislativo reconozca y destaque la tarea social, deportiva e inclusiva que CIDELI desarrolla en Mar del Plata en la promoción del deporte adaptado, la contención y la integración de personas con discapacidad.

El expediente subraya además el valor histórico de la institución dentro de la ciudad y pone el foco en el impacto humano y comunitario que tendría una eventual interrupción de sus prestaciones.

Fuente: Mi8

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