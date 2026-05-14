El tradicional Locro del Illia cumple 35 años de solidaridad

Este 25 de mayo se realiza la 35° edición del Locro del Colegio Nacional Arturo Illia, el evento solidario que ya es marca registrada de Mar del Plata. Organizado por el Club de Padres y Madres, reúne a familias, docentes, estudiantes y vecinos de la ciudad en una jornada que combina tradición patria y compromiso social.

Un poco de historia

El Colegio Nacional “Arturo Umberto Illia” fue creado el 9 de abril de 1984, con la vuelta de la democracia. Pensado como escuela experimental de la UNMdP, pronto se convirtió en referencia de innovación educativa en la ciudad.

En 1986 las primeras familias comenzaron a reunirse para celebrar fechas patrias en el Complejo Universitario, donde funcionaba el colegio. Para 1989, formalizaron ese trabajo creando el Club de Padres, con el objetivo de acompañar el crecimiento de sus hijos y de la institución.

El Locro del Illia

Pocos años después, el Club de Padres estableció el 25 de Mayo como fecha fija para una comida que reflejara las raíces argentinas. Eligieron el locro: guiso ancestral de origen prehispánico, del quechua luqru o ruqru. Un plato de los pueblos andinos a base de maíz, zapallo y porotos, que con la conquista se fusionó con ingredientes europeos. Símbolo de diversidad y tradición. Toda una definición de los objetivos educativos del Illia.

Desde entonces, se realiza de forma ininterrumpida. Primero en la “Casita” del Complejo, luego en Juan B. Justo y hoy en su sede actual de Matheu 4051.

Más que un plato: identidad y solidaridad

En 35 años pasaron comisiones directivas, familias y cientos de estudiantes. El Locro del Illia se consolidó como el principal evento de la comunidad escolar y trascendió al colegio: hoy es una fecha esperada por toda la ciudad.

Cada año, los propios estudiantes de 5to año eligen por votación a qué entidad de bien público donar 100 porciones o su equivalente económico. Una forma concreta de reforzar la inserción y el compromiso social que promueve la institución.

“El locro es identidad. Ya no solo del Illia, sino de Mar del Plata. La gente espera el 25 de Mayo de cada año para buscar su porción de excelencia y, a la vez, colaborar con una causa noble”, señaló Sebastián Massa, presidente del Club de Padres.

«Ingresando a nuestra web (www.clubdepadres.com.ar) ya pueden ir reservando sus porciones; como siempre decimos son porciones grandes, en las que con dos comen bien tres personas, » agregó.

“Lo que más nos emociona es que los chicos de 5to son parte de la organización y ellos mismos deciden a quién ayudar. Es una forma de acompañar a la educación desde el lugar de Familias”, indicó María Eugenia Labrunee, integrante de la comisión.

«Quienes quieran podrán reservar para pasar a buscar su porción o elegir la opción de comer en el colegio en donde estará ambientado y tendrá algunas sorpresas artíticas que iremos confirmando en nuestras redes (@cdpillia)», concluyó Labrunee.

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