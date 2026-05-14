Por cuestiones climáticas, se reprograma el Cafest Vol. 3: se realizará el sábado 23 de mayo

La propuesta cambia de fecha y se suma al fin de semana largo, para llevarse adelante tan solo una semana después de lo previsto. Será en los mismos lugares emblemáticos: Villa Victoria y Villa Mitre

Desde el Municipio, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, informaron que por cuestiones climáticas, la tercera edición de Cafest fue reprogramada.

Finalmente se realizará para el sábado 23 de mayo, manteniendo la misma propuesta, horarios, sedes y line up de DJs.

La actividad se realizará de 11 a 21 en Villa Mitre (Lamadrid 3870) y Villa Victoria (Matheu 1851), con entrada libre y gratuita.

Con más de 40 cafeterías participantes, DJs en vivo, charlas, feria de emprendedores y espacios recreativos, Cafest se consolidó como uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de la ciudad, luego de reunir a más de 40 mil personas en sus dos ediciones anteriores.

Fuente: Mi8

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