Agenda cultural para el fin de semana en Mar del Plata

La oferta incluye gran cantidad de espectáculos y recorridos históricos en escenarios coordinados por el Municipio. Las personas interesadas pueden consultar toda la programación en: www.mardelplata.gob.ar/cultura

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de actividades para este fin de semana en los distintos espacios gestionados por el Municipio. En el sitio web www.mardelplata.gob.ar/cultura se pueden consultar todas las propuestas del área.

Teatro Municipal Colón

Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una cartelera diversa que combina distintas ramas del arte durante este fin de semana:

El viernes 30 de enero a las 21 será el turno de “Diálogo de Piano por Román Joubert”, concierto de distintos repertorios, tanto clásico como popular. Cada obra estará precedida de una correspondiente explicación y se aceptarán preguntas al público. Entrada general: $10.000. Jubilados, residentes y estudiantes: $7500.

El viernes 30 de enero a las 23.30 y el sábado 31 a las 21 llegará “Mora Godoy y la Máquina Tanguera”. Reconocida como la bailarina de tango más reconocida en el mundo, Godoy desarrollará un espectáculo acompañado en forma sincronizada con imágenes multimedia, desde el comienzo de su carrera clásica en el Teatro Colón de Buenos Aires, sus viajes por el mundo y su aprendizaje con los notables del tango. Entrada general: $30.000 platea, $25.000 tertulia y $20.000 paraíso. Jubilados, residentes y estudiantes: $22.500 platea.

Domingo 1 de febrero: a las 21 se presentará el Ballet «De la Dulce Vida», un conjunto que interpreta danzas de Alemania, Rusia y Ucrania bajo la dirección de Jorge «Niki» Brown Stickar. La entrada general tiene un valor de $15.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $11.200. Esa misma noche, a las 23.30, se presentará «De la esquina al Colón: Con Willy en el corazón», un espectáculo de tango creado por Willy Wullich que se repetirá el domingo 15 en el mismo horario. La entrada general tiene un valor de $7.000 y para jubilados, residentes y estudiantes, $5.200.

Centro Cultural Osvaldo Soriano

Ubicado en 25 de Mayo 3108, este viernes 30 de enero a las 21 se pondrá en escena “Trasplante de Hipocampo”, una obra que invita a una conversación sobre los recuerdos, sobre el lugar del relato, la memoria y los misterios del cerebro humano, además de las miserias sociales contadas en tono de comedia crítica. Con Claudia Cárpena y Silvia Aragón. Dirección: Zunilda Roldán. Las entradas generales cuestan $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas.

Este sábado a las 21 se presentará “Epifanía Teatral La Demolición”, de Rodolfo Barone y Marcelo Daniel Bochor, una comedia obra que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares. La entrada general es de $15.000 y $12.000 para jubilados y anticipadas.

Museo Casa sobre el Arroyo

También conocido como Casa del Puente, en su sede de Quintana 3998, esquina Funes, programó para este sábado de 17 a 21 una visita guiada gratuita (requiere inscripción previa, a través del sitio web oficial www.turismomardelplata.gob.ar). El sistema habilitará los cupos para toda la semana siguiente cada viernes a partir de las 12.

Se recomienda asistir con ropa adecuada y acorde al clima, así como traer repelente, dado que la etapa inicial de la visita y la espera para el ingreso transcurren en el sector del parque. Se recuerda que el Museo permanecerá cerrado cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran, y aquellas visitas que no se concreten por mal tiempo no serán reprogramadas.

Casa Mariano Mores

Ubicada en Alem 2469, esquina Gascón. Este sábado 31 se presentará Agustín Luna. El guitarrista marplatense de extensa trayectoria en el país y el exterior ofrecerá en Casa Mores una noche de guitarra y sorpresas cerrando un mes intenso de tango. Este guitarrista, tras un año de grabaciones y presentaciones en diversos sitios, vuelve a su ciudad para tomar contacto con su público marplatense y turistas.

Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria

Ubicado en Matheu 1851, está abierto de lunes a domingos de 16 a 19. El valor de la entrada general es de $3700, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $2700. Cabe destacar que el pago de las entradas se realiza únicamente en efectivo.

El viernes 30 a las 21 -en el marco del ciclo Ecos- se presentará “Queen por Master Stroke”, un espectáculo para revivir la magia de la música de Freddie Mercury en la voz de Emiliano Cardoso. El valor de la entrada general es de $20000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $15000.

El sábado 31 a las 19 se realizará el evento “Verano en la Villa”, con la música de Los Gallos Cumbias, Ritmo Crocante, Djs en vivo y gastronomía. Entrada general $15000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $11500.

Domingo 1 de febrero a las 20: dentro del ciclo “Traiga su Manta y Escuche”, se presentará un Homenaje a Charly García, a cargo del grupo “Va a Estar Todo Bien”. Entrada general $12000, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes, $9000.

Villa Mitre

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Lamadrid 3870, abre sus puertas al público de lunes a viernes de 9 a 16, y los sábados y domingos de 16 a 20. La entrada general tiene un valor de $3.700, mientras que para residentes, estudiantes y jubilados el costo es de $2.700.

Se pueden recorrer las muestras permanentes, como “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), y las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en nuestra ciudad como sub sede del Mundial 78.

En cuanto a las actividades programadas para este verano, el cronograma incluye “Batata en Villa Mitre”: una experiencia lúdica sin pantallas para niños y niñas que incluye juegos abiertos, arte, recitales, teatro, tirolesa, foodtrucks y mucho más. Tendrá lugar durante enero y febrero, de martes a domingos entre las 16 y las 00.

Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”

Ubicado en Libertad 3099, Plaza España, está abierto de lunes a viernes de 9 a 15, y los sábados y domingos de 16 a 21. La entrada general tiene un valor de $3900 y para residentes de Mar del Plata, estudiantes y jubilados, $2900. Los menores de 4 años no abonan entrada y los miércoles es gratuito (ese día el Acuario permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento).

Como resultado del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva, se presentarán las 15 obras seleccionadas entre más de 200 participantes marplatenses. Esta muestra busca de fomentar la conciencia ambiental, la valoración de la biodiversidad local y la promoción de la sustentabilidad mediante el arte fotográfico.

Este sábado 24 de enero a las 18 -y en el marco del ciclo “Verano Verde”, organizado junto a la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA)- se desarrollará la charla «El jardín submarino de algas de Mar del Plata: un mundo de colores y formas para descubrir” a cargo del Dr. Gonzalo Sottile

Además, el sábado y domingo a las 17 se puede disfrutar de la propuesta ”El eco del Llallawavis: una experiencia inmersiva en la prehistoria” (función con audiodescripción).

El domingo 1 de febrero a las 20 30 será el turno de “El Scaglia bajo las estrellas: observación astronómica”. La propuesta es observar el cielo del Museo junto al astrónomo Leo Málaga con telescopios de alta calidad. La entrada tiene un costo de $10.000.

Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino

Ubicado en avenida Colón 1189, este sábado (como todos los sábados de enero y febrero) realizará visitas guiadas destinadas a público general y a los más chicos. La propuesta es sin inscripción previa y no tiene costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general al museo, que es de $3.900 y de $2.900 para residentes, estudiantes y jubilados.

El domingo a las 18 se realiza una visita guiada al Área de Servicio con un recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público general, como el office de mozos, ático, casa de caseros, escalera auxiliar y dependencias de servicio. El acceso y recorrido es por escalera y se sugiere concurrir con calzado cómodo. Duración aproximada: 1 hora.

Museo Municipal José Hernández

Ubicado en Ruta 226 km 14,5- es otro de los espacios para disfrutar en Mar del Plata. Está abierto de lunes a domingo de 10 a 16 (último ingreso 15.30), y los miércoles permanece cerrado.

Ofrece una muestra permanente sobre la Historia Rural Regional y de la Estancia Laguna de Los Padres. Además, se puede visitar la muestra exterior “Si estas paredes hablaran”, que propone un recorrido cronológico por los acontecimientos más relevantes de nuestra región a través de gigantografías.

Comentarios

comentarios