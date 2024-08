Agustín Neme: “hay que dejar de usar los derechos humanos para hacer política”

El concejal del PRO habló sobre la iniciativa que busca que una sociedad de fomento se haga cargo de uno de los terrenos ubicados en los alrededores del Faro y apuntó contra quienes se oponen al proyecto: “pretenden generar una discusión ridícula alejada de la realidad. Hoy en día en esta misma zona hay emprendimientos privados, playas y hasta el kirchnerismo puso canchas de hockey y nadie dijo nada al respecto». Y sentenció: “están en contra de la producción, la construcción y los privados, pero todavía no los escuchamos reaccionar contra la dictadura de Maduro”.

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon avanzó en una ordenanza para ceder uno de los terrenos lindantes al Faro a una sociedad de fomento del barrio. El proyecto propone que los vecinos se hagan cargo del espacio para ponerlo en valor, hacer mejoras y mantenimiento.

En relación a la política que la gestión de Guillermo Montenegro lleva adelante con respecto a la integración público-privada, Neme explicó que “si se hace un convenio y se genera un nuevo espacio en este lugar, esto genera nuevos puestos de trabajo tanto durante la etapa de construcción como en la posterior. Pero se ve que hay muchos que están en contra también de esto”.

​Como parte del plan integral, la propuesta incluye la instalación de una de las destilerías de gin que funcionan en Mar del Plata. Frente a este punto en particular, “el kirchnerismo reaccionó en contra de la producción, la construcción y los privados, así como todavía no los escuchamos reaccionar contra la dictadura de Maduro”.

Frente a estos dichos, el concejal del PRO Agustín Neme explicó que «el terreno en cuestión no tiene ninguna relación con los derechos humanos, es un espacio distanciado del Faro de la Memoria. Buscamos recuperar un espacio que hoy está abandonado y mejorar la zona para que pueda ser disfrutado por los marplatenses y batanenses”.

Y agregó que “pretenden generar una discusión ridícula alejada de la realidad. Hoy en día en esta misma zona ya hay emprendimientos privados, playas y hasta el kirchnerismo puso canchas de hockey y nadie dijo nada al respecto».

“Son los mismos que ponen palos en la rueda a cada iniciativa que represente trabajo real y genuino para los marplatenses”, expresó el concejal del PRO: “usan a los derechos humanos para hacer política porque quieren seguir comiendo de la teta del Estado como lo venían haciendo con el kirchnerismo y eso es algo que con nosotros no va a pasar. Ni ahora ni nunca, ese camino se terminó”.

Sobre el proyecto propiamente dicho, el Concejal explicó que “proponemos un plan integral para mejorar un espacio que hoy está en ruinas y abandonado. Esto incluye el cuidado, mantenimiento, cerramiento, iluminación, reforestación del predio. Refacción de las obras existentes que hoy están abandonadas, construcción de baterías de baños públicos, instalación de equipamiento urbano, señalética, mejora de los caminos, entre otras”.

Y explicó que “también se planifica el desarrollo de actividades que buscan acercar este sector con la comunidad generando convenios con emprendedores, las universidades con asiento en la ciudad, establecimientos educativos, entidades empresariales y gremiales, sociedades de fomento».

Y señaló: “son los abanderados de la ciudad del no, el país del no, la cultura del no. Viven en un mundo en el que los derechos humanos sirven para hacer política, avalar dictadores y sacarle plata al Estado”.

“Nosotros somos la ciudad del sí, el país del sí, la cultura del sí: y en la ciudad del sí los derechos humanos se respetan, las dictaduras como la de Maduro se repudian y el Estado trabaja junto al privado para generar nuevas oportunidades de trabajo y mejorar los espacios públicos, que son de todos los vecinos”, agregó.

“No tenemos ninguna duda que hay que defender los derechos humanos y mantener viva la historia de nuestro país, estamos a favor de eso. De lo que no estamos a favor es de usar los derechos humanos como moneda para hacer política o a conveniencia según qué dictadura sea”, puntualizó Neme.

«Poder concretar este plan integral también va a beneficiar a lo existente, como por ejemplo el del Faro de la Memoria. No entendemos la discusión que quieren generar. Es ilógico lo que plantean los organismos de derechos humanos junto al kirchnerismo, Frente Renovador y Acción Marplatense, ¿cómo se van a oponer a querer poner en valor este lugar? Nosotros estamos convencidos que esto es una mejora sustancial para el sector y también para la ciudad en su conjunto. Quienes se oponen lo hacen desde un lugar bastante autoritario», finalizó el Concejal.

