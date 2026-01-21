Ahora sí, todos a la playa: cómo estará el clima este miércoles 21 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable, con mucho calor y un cielo que permanecerá despejado.

Para este miércoles en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable, sin lluvias y con temperaturas altas. El clima permitirá que marplatenses y turistas vuelvan a la playa.

En la mañana se presentarán 23 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector norte. Además, el cielo permanecerá totalmente despejado.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta los 28 grados, estimada como la máxima del día. Asimismo, el viento mantendrá su intensidad, con ráfagas que se registrarán de hasta 59 km/h.

Finalmente, para la noche de este miércoles, el termómetro indicará un descenso en la temperatura hasta los 22 grados, mientras que los vientos pasarán a soplar entre 32-41 km/h.

