Ajustan un inminente traslado de Bastián a un centro de salud privado del Gran Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que se están realizando todos los pasos previos para concretar a la brevedad el traslado de Bastián Jerez, en recuperación en Mar del Plata tras graves lesiones en un choque ocurrido en las dunas de Pinamar, a un centro de salud privado del Gran Buenos Aires.

La decisión está vinculada a la mejoría que ha logrado el menor de 8 años en estos últimos días y también el pedido de su familia de continuar la atención médica en un lugar con similar nivel de calidad de servicio pero más próximo a su domicilio de origen.

El parte médico recuerda que Bastián lleva más de tres semanas internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, en terapia intensiva, y que “tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, el Ministerio, en articulación con IOMA, la obra social del paciente, se encuentra trabajando en una derivación”.

Sería a “un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar”.

Aclaran que la obra social gestionó su derivación a un efector privado que “cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación”.

En tal sentido, se inició la planificación del traslado mediante vuelo sanitario, el cual se realizará cuando la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas sean adecuadas.

Bastián ya pasó por siete intervenciones quirúrgicas, las últimas cinco en el Hiemi. Aquí también se le detectaron, a partir de estudios de alta complejidad, lesiones graves en la base del cráneo y vértebras cervicales, con posible afectación de su sistema nervioso central.

Fuente: Ahora Mar del PLata

Comentarios

comentarios