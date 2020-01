Alberto se reunió con el equipo encargado de renegociar la deuda

El presidente Alberto Fernández presentó esta tarde la designación de Jorge Argüello como embajador de Argentina en los Estados Unidos. El diplomático también será el sherpa argentino ante el G20. Y encabezó en la Casa Rosada la primera reunión de trabajo del equipo responsable de coordinar las políticas y acciones en la relación con el gobierno de Estados Unidos y con los organismos multilaterales y regionales.

El Presidente formalizó así un equipo de trabajo permanente en Washington con la misión de coordinar las políticas y acciones en la relación con el gobierno estadounidense y con las instituciones multilaterales y regionales con sede en ese país: FMI, Banco Mundial, BID, ONU y OEA. La coordinación en Washington quedará a cargo de la embajada argentina.

Fernández convocó a la primera reunión al embajador Argüello y a los funcionarios designados en los organismos multilaterales de crédito:

-Sergio Chodos, director Ejecutivo del Cono Sur ante el FMI

-Cecilia Nahón, directora Ejecutiva Alterna por Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay en la Junta Directiva del Banco Mundial

-Y Guillermo Francos, director Ejecutivo por Argentina y Haití en la Junta Directiva del BID.

Además de los nombrados, participaron del encuentro el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.

Los funcionarios repasaron el estado de la relación bilateral con Estados Unidos; la estrategia a seguir en materia de renegociación de la deuda externa; la situación de la cartera de Argentina en los bancos multilaterales; el análisis de la agenda 2020 en la OEA y en la ONU; y el plan de trabajo de nuestro país camino a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 a realizarse en noviembre en Riad, Arabia Saudita.

El pliego del embajador Argüello ya cuenta con el placet concedido por la Casa Blanca y será enviado en los próximos días al Senado de la Nación.

Sobre la trayectoria de cada uno de los dirigentes, la Casa Rosada detalló:

Jorge Argüello: Abogado; ex Diputado Nacional; ex Convencional Constituyente CABA; ex representante permanente de la Argentina ante la ONU y ex embajador argentino en EE.UU y Portugal.

Cecilia Nahón: Economista; ex embajadora argentina en EE.UU.; ex secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería; ex sherpa argentina en el G20; profesora de American University (Washington, DC); directora del programa Modelo G20 y consultora de organismos internacionales.

Sergio Chodos: Abogado; ex director del Banco Central de la República Argentina; ex secretario de Finanzas y ex director Ejecutivo por el Cono Sur en el FMI.

Guillermo Francos: Abogado; ex diputado nacional; ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y ex presidente del Grupo Banco Provincia.

Fuente: minutodecierre.com

