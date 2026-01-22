Aldosivi abrió el Apertura 2026 con un discreto 0-0 ante Defensa y Justicia en el Minella

Los dirigidos por Guillermo Farré comenzaron oficialmente su 9ª temporada en la máxima categoría con una igualdad lejos de las áreas ante el Halcón.

Se abrió el telón del Apertura 2026 esta tarde en el José María Minella, con el interzonal entre el Aldosivi de Guillermo Farré y el Defensa y Justicia de Mariano Soso.

El compromiso tuvo a un Aldosivi siendo protagonista durante los primeros 45′ pero sin trasladar esa iniciativa en chances de gol.

En el complemento, el protagonismo se vio repartido, haciendo que el partido se torne más disputado y friccionado en la mitad de la cancha, sin un dominador claro y lejos de las áreas.

De esta manera, las acciones concluyeron en un 0-0 que reparte puntos por lado.

El próximo cotejo de los de Farré será el miércoles 28, nuevamente de local, ante Barracas Central desde las 17 hs; Asimismo, el Halcón visitará a Deportivo Riestra el jueves 29 en el Guillermo Laza, también a las 17 hs.

Para el Tiburón, se trata del 10º campeonato de Primera División que disputa y la 9ª temporada que comienza en la máxima categoría.

Formación del Tiburón en Mardel

Vamos 0-0 – 15’ primer T#TorneoMercadoLibre @LigaAFA pic.twitter.com/IqFhhInWL6 — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) January 22, 2026 Formaciones

Aldosivi: 1-Axel Werner; 4-Rodrigo González, 16-Matías Morello, 6-Joaquín Novillo, 3-Fernando Roman; 5-Roberto Bochi, 13-Federico Gino (C), 55-Martín García, 8-Esteban Rolon; 11-Agustín Palavecino, 7-Natanael Guzmán. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: 22-Cristopher Fiermarin; 33- Lucas Souto, 29-Damián Fernández, 21-David Martínez (C); 16-Ayrton Portillo, 15-Santiago Sosa, 55-Julián López, 27-Elías Pereyra; 20-Rubén Botta, 24-Juan Gutierrez; 9-Juan Miritello

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios