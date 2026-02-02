Aldosivi busca la victoria en su primera visita

Tras dos empates como local, se mide con Gimnasia en La Plata desde las 17.30 horas

Aldosivi visitará al duro Gimnasia y Esgrima de La Plata este lunes desde las 17.30 horas en el marco de la tercera fecha por la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Estos son los jugadores convocados para el partido vs @gimnasia por la fecha 3 del #TorneoApertura 🦈 pic.twitter.com/Bzvdli72GM — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) February 2, 2026

El árbitro será Juan Pafundi y la probable formación inicial del conjunto del Puerto será con Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi y Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias y Tomás Fernández o Agustín Palavecino.

El elenco marplatense afrontará su primer compromiso como visitante tras dos presentaciones en el Minella. En el debut empató sin goles con Defensa y Justicia y en la segunda fecha repitió resultado ante Barracas Central.

El equipo orientado por Guillermo Farré debe sumar desde temprano para no tener urgencias en cuanto a la permanencia, tal lo ocurrido en la campaña 2025.

En ese marco, las dos unidades de local le vinieron bien, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de los rivales directos. Banfield, otro de los comprometidos, viene de perder con Sarmiento de Junín y fue superado por el “Tiburón”.

Aldosivi tiene 1.029 y el “Taladro” tiene 1.027. Sarmiento de Junín sigue anteúltimo y el colista es Estudiantes de Río Cuarto, uno de los dos recién ascendidos.

Fuente: Ahora Mar del Plata

