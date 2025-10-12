Aldosivi se impuso ante Huracán, sueña con la permanencia

El «Tiburón» ganó en el Minella por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los marplatenses sumaron su segundo triunfo del semestre, mientras que los de Parque Patricios no pueden despegar

Aldosivi de Mar del Plata venció a Huracán en el José María Minella, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Gracias a los goles de Natanael Guzmán y Giuliano Cerato, el equipo de Mar del Plata se impuso por 2 a 0 y sueña con la permanencia.

En cuanto a las estadísticas, Aldosivi tuvo una posesión del 37% frente al 63% de Huracán, con 14 tiros al arco contra 11 de su rival y 97 pases correctos frente a 283 de Huracán. No se registraron tarjetas rojas durante el partido. El próximo partido de Aldosivi será contra R. Club el viernes 17 de octubre a las 19:00 hs en el estadio Presidente Perón. Por su parte, Huracán se enfrentará a C. C. (SE) el miércoles 22 de octubre a las 19:30 hs en el estadio Tomás A. Ducó. Tras este encuentro, Aldosivi se posiciona en el 15° lugar de la tabla de la Zona A, mientras que Huracán ocupa el 8° lugar.

