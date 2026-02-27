Alejandro Apo cierra la grilla de verano del Museo MAR con su emblemático espectáculo «Y el fútbol contó un cuento»

El próximo sábado 28 de febrero a las 20:00 h, el Auditorio del Museo MAR será el escenario del cierre de la temporada estival con una visita de lujo: el periodista deportivo Alejandro Apo. El reconocido relator regresará a la ciudad con su clásico espectáculo “Y el fútbol contó un cuento”, una propuesta que fusiona el deporte más popular con la literatura y la música.

La función propone un recorrido emocional a través de cuentos, poemas e historias que vinculan la pasión futbolística con las vivencias cotidianas. Con más de 30 años de trayectoria y un historial que supera las 500 localidades visitadas en todo el país, Apo continúa celebrando la «locura» que el fútbol despierta en los argentinos.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar de piezas literarias icónicas, como el relato de Roberto Fontanarrosa, “El pichón de Cristo”, y los versos de Héctor Negro dedicados a Diego Armando Maradona. La obra logra crear un espacio íntimo donde la música y la palabra se encuentran para homenajear la identidad cultural de nuestro pueblo.

Información importante:

El evento se realizará en el Auditorio del Museo MAR (Av. Félix U. Camet & López de Gomara). La entrada es gratuita y el acceso será por orden de llegada hasta completar el cupo de la sala.

