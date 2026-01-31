Alejandro Bercovich presenta el libro «El país que quieren los dueños»

Será con entrada libre y gratuita en el Teatro Auditorium. Junto al periodista Alejandro Bercovich, la actividad contará con los comentarios de Mercedes D’Alessandro, economista y escritora.

El sábado 31 de enero a las 18.30 hs se realizará la presentación del libro «El país que quieren los dueños», de Alejandro Bercovich, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad contará con los comentarios de Mercedes D’Alessandro, economista y escritora, y propone un espacio de reflexión y debate a partir de esta publicación que analiza el rol de los grandes grupos económicos y su incidencia en las decisiones políticas, sociales y productivas del país.

Alejandro Bercovich es periodista y economista. Se desempeña como conductor y analista en radio y televisión y es uno de los referentes del periodismo económico en la Argentina. A lo largo de su trayectoria ha investigado la relación entre el poder económico, la política y los medios de comunicación, abordando estas temáticas con una mirada crítica y rigurosa, tanto en sus trabajos periodísticos como en sus publicaciones.

La presentación se realizará con entrada libre y gratuita y está dirigida al público en general. El encuentro tendrá lugar en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, ubicado en Boulevard Marítimo 2280 de Mar del Plata.

