Alerta amarilla por vientos del sur: las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó vientos del sur y sudeste que pueden llegar hasta los 80 km/h. Recomiendan no salir en caso de no ser necesario.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este martes, con pronóstico de ráfagas provenientes del sur y sudeste que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.
Según el parte oficial, el fenómeno se presentará durante la mañana y se extenderá hasta la tarde. La advertencia implica la posibilidad de condiciones meteorológicas con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas y en la circulación. Si bien los vientos constantes serán de entre 30 y 55 kilómetros por hora, las ráfagas podrían ser más intensas.
Ante este escenario, el municipio difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, se solicita evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, debido a la posibilidad de caída de ramas, objetos o estructuras inestables.
También se recomienda asegurar macetas y cualquier objeto suelto en balcones y terrazas, ya que las ráfagas pueden desplazarlos y provocar daños o lesiones. Otra de las indicaciones es no sacar la basura fuera del horario permitido, para evitar que las bolsas sean arrastradas por el viento y obstruyan desagües o calles.
Fuente: Mi8