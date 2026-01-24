Alerta en Estados Unidos por la tormenta de nieve: hasta 40° bajo cero y más de 8000 vuelos cancelados

Más de 140 millones de personas están bajo alerta meteorológica. Se esperan intensas nevadas y una peligrosa tormenta de hielo.

Más de 8.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana debido a la tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos. 140 millones de personas, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, están en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nevadas intensas y una peligrosa tormenta de hielo que podría provocar cortes de luz prolongados y complicaciones graves en rutas y autopistas.

El viernes por la noche, en Texas se registraron lluvias heladas y aguanieve, mientras que en Oklahoma la nieve empezó a cubrir calles y rutas.

Con el correr de las horas, la tormenta avanzó hacia el noreste y se prevé que deje hasta 30 centímetros de nieve en ciudades como Washington, Nueva York y Boston.

La tormenta avanzó hacia el noreste y se prevé que deje hasta 30 centímetros de nieve en ciudades como Washington, Nueva York y Boston (Foto: AP/Cara Anna)

Ante este escenario, los gobernadores de más de una docena de estados declararon la emergencia o pidieron a la población que se quede en sus casas.

El impacto en los aeropuertos fue inmediato. De acuerdo con el sitio FlightAware, el sábado hubo más de3.400 vuelos demorados o cancelados, y hay más de 5.000 previstos para el domingo. Ante este escenario, muchos pasajeros quedaron varados o tuvieron que cambiar sus planes.

Se desplegaron equipos para remover nieve y hielo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

Además del caos aéreo, preocupa el frío extremo. En el centro-norte del país se registraron sensaciones térmicas de hasta -40 grados, con riesgo de congelación en apenas diez minutos.

Actividades suspendidas y ayuda del gobierno

La tormenta también obligó a suspender actividades: misas virtuales, clases canceladas, universidades cerradas, desfiles de Carnaval reprogramados y shows sin público. Por ejemplo, en Filadelfia, las escuelas no abrirán el lunes.

Los ciudadanos se abastecen de trineos y palas de nieve ante la tormenta invernal en Maryland, Estados Unidos (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

El gobierno federal activó casi 30 equipos de búsqueda y rescate y desplegó alimentos, mantas y generadores en las zonas más comprometidas. El presidente Donald Trump aseguró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está “completamente preparada” para responder.

Fuente: TN

