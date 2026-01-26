Alerta naranja por calor y posibles lluvias: cómo estará el clima este lunes 26 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas y pronosticó tormentas aisladas a partir de la tarde.

Mar del Plata vivirá este lunes 26 de enero una nueva jornada muy calurosa, con alerta naranja incluido, y también se esperan precipitaciones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana la temperatura será de 28º C y a la tarde alcanzará una máxima de 30º C. Después bajará a 20º C. También hay que tener en cuenta que rige un alerta naranja por temperaturas extremas en el oeste de General Pueyrredon.

El cielo estará mayormente a la mañana, pero a partir de la tarde habrá tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia a esa hora y 40 a 70% durante la noche.

En cuanto al viento, provendrá del norte a la mañana a 13-22 kilómetros por hora, y luego del noreste a 23-31 kilómetros por hora. A la noche virará al sudeste a 23-31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

